Të shtëna me armë zjarri pranë pallatit presidencial në Guinea-Bissau

Pranë pallatit presidencial në Guinea-Bissau sot u dëgjuan të shtëna me armë zjarri, ndërsa tensionet u rritën pas votimit presidencial ku dy kandidatë u vetëshpallën fitues, sipas mediave franceze, transmeton Anadolu.
Raporti u konfirmua edhe nga mediat lokale. “Ekzaktësisht në këtë moment mund të dëgjohen të shtëna me armë zjarri në Bissau, pikërisht në shesh”, tha Radio TV Bantaba.
Ndërkohë nuk janë ndarë detaje të mëtejshme deri në orën 13:40 GMT.
Si Fernando Dias, një kandidat i pavarur, ashtu edhe kampi i presidentit aktual Umaro Sissoco Embalo shpallën fitoren të hënën në zgjedhjet presidenciale të mbajtura gjatë fundjavës në Guinea-Bissau, ndërsa vendi pret rezultatet.
Komisioni zgjedhor i vendit, më parë premtoi të shpallte rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve deri të enjten. Ai i paralajmëroi votuesit, kandidatët, partitë politike, koalicionet zgjedhore dhe mediat kundër shpalljes së ndonjë rezultati.
Ambasadori i Ganës, Baba Kamara, i cili është gjithashtu kreu i Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të Komunitetit Ekonomik të Shteteve të Afrikës Perëndimore (ECOWAS) në Guinea-Bissau për zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura më 23 nëntor, tha se procesi zgjedhor shkoi mirë.
Dymbëdhjetë kandidatë ishin në garë për president.
Që nga marrja e detyrës në vitin 2020, ka pasur disa raportime për përpjekje për grusht shteti kundër Embalo-s, një demonstrim i rivalitetit të thellë me të cilin ai u përball.