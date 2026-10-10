Të shtënat izraelite plagosin fotoreporterin e Anadolu-t në Bregun Perëndimor të pushtuar

Ushtria izraelite ka qëlluar dhe ka plagosur me një plumb gome fotoreporterin palestinez të Anadolu-t, Issam Rimawi, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Më herët, fermerët në fshatin Deir Nizam, pranë Ramallahut, iu drejtuan aktivistëve për ndihmë në vjeljen e ullinjve, pasi sulmet e kolonëve izraelitë ua kishin pamundësuar hyrjen në tokat e tyre.
Pas kësaj thirrjeje, fermerët u drejtuan drejt tokave të tyre së bashku me një numër të madh aktivistësh për të vjelë ullinjtë.
Megjithatë, kolonët izraelitë mbërritën në vendngjarje dhe sulmuan palestinezët dhe aktivistët teksa po mblidhnin ullinj.
Më vonë, në vendngjarje mbërritën ushtarët izraelitë, të cilët mbështetën kolonët dhe hodhën gaz lotsjellës e qëlluan me plumba gome ndaj palestinezëve.
Rimawi, i cili po mbulonte vjeljen e ullinjve në këtë zonë, u godit në pjesën e poshtme të këmbës së djathtë nga një plumb gome i qëlluar nga ushtarët izraelitë.
Pasi u dërgua në një spital lokal për trajtim, Rimawi tha se mes kolonëve izraelitë dhe palestinezëve kishte shpërthyer një përleshje, përpara se të mbërrinin forcat izraelite dhe të sulmonin palestinezët.
Ai shtoi se ushtarët izraelitë më pas hapën zjarr ndaj tyre, pavarësisht se jelekët dhe helmetat e shtypit i identifikonin si gazetarë, duke theksuar se po priste trajtim në repartin e urgjencës të një spitali aty pranë.
Që nga tetori i vitit 2023, forcat izraelite dhe kolonët kanë intensifikuar sulmet ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas të dhënave palestineze, gjatë kësaj periudhe janë vrarë 1.210 persona, janë plagosur 13.350 të tjerë dhe janë arrestuar 26.000 persona.