Të tjerë “mbështjellës” për serinë iPhone 17 rrjedhin përpara ngjarjes së 9 shtatorit

Apple ka konfirmuar zyrtarisht një ngjarje lansimi për 9 shtator, ku kompania pritet të zbulojë iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro dhe iPhone 17 Pro Max.
Ndërsa presim njoftimin, një informator ka ndarë “mbështjellës” të rinj për linjën iPhone 17.
Evan Blass, ka përdorur X për të ndarë “mbështjellësit” për iPhone 17 nga marka e njohur Urban Armor Gear (UAG).
Ato tregojnë dizajnin e kamerës së pasme për modelet iPhone 17 Air dhe Pro.
Pritet që iPhone 17 të duket shumë i ngjashëm me iPhone 16 që po del në treg, ndërsa 17 Pro dhe 17 Pro Max do të kenë një modul të ridizajnuar të kamerës së pasme.
Ato tregojnë edhe “prerjet për butonin e Veprimit, si dhe Kontrollin e Kamerës”.