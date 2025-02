Teknologji e re: Gomat zbulojnë dhe frenojnë në rrugë të rrëshqitshme

Në CES të këtij viti, Goodyear demonstroi teknologji inovative të gomave inteligjente që duhet të kontribuojë në sigurinë rrugore.

Në bashkëpunim me organizatën holandeze të kërkimit TNO, Goodyear ka zhvilluar goma me sensorë të integruar që mund të zbulojnë kushtet e rrëshqitshme dhe të rrezikshme të rrugës dhe të bashkëpunojnë me sistemet e avancuara të ndihmës në makina.

Kjo teknologji, e quajtur ndryshe SightLine, është projektuar për të përmirësuar sistemet automatike të frenimit emergjent (AEB).

Duke zbuluar pengesat në rrugë dhe kushtet e rrezikshme, sistemi mund të frenojë më herët, duke reduktuar rrezikun e një përplasjeje.

Goodyear thotë se kjo teknologji mundëson ndalimin më të sigurt të automjetit edhe në sipërfaqe të rrëshqitshme si rrugët e lagura nga shiu, me dëborë ose me akull, dhe se sistemi është efektiv me shpejtësi deri në 80 km/h.

Goodyear prezantoi këtë teknologji për herë të parë në vitin 2021, si një grup zgjidhjesh inovative që lejojnë gomat të monitorojnë presionin, të analizojnë nivelin e fërkimit midis gomës dhe rrugës dhe të zbulojnë konsumimin e gomave.

“Teknologjia është e disponueshme dhe është në të vërtetë vetëm një vazhdim i disa projekteve të tjera për të cilat kemi punuar prej disa vitesh. Suksesi do të ishte nëse prodhuesit e automjeteve vijnë tek ne dhe na kërkojnë t’i ndihmojmë ata të përmbushin rregulloret”, tha Chris Helsel, zëvendëspresident i inovacionit global dhe drejtor kryesor i teknologjisë së Goodyear.

Nuk dihet ende se kur do të jetë në dispozicion teknologjia.