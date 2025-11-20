Tensione në protestën “Jo tokë të vjedhur” në New York

Tensionet u rritën jashtë sinagogës “Park East” në Manhattan më 19 nëntor ndërsa protestuesit pro-palestinezë dhe grupet sioniste të ekstremit të djathtë u përballën me njëri-tjetrin gjatë protestës kundër eventit për rekrutimin e kolonëve, transmeton Anadolu.
Tuiningu, i organizuar nga grupe, përfshirë “Shkrimtarët kundër luftës në Gaza”, kishte në shënjestër panairin “Nefesh b’Nefesh” që promovonte imigracionin hebre në Izrael dhe vendbanimet e tij.
Protestuesit gjatë protestës brohoritën: “Asnjë paqe në tokën e vjedhur” dhe “Nga lumi në det, Palestina është arabe”.