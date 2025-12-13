Tensionet rriten pas bastisjeve izraelite në Bregun Perëndimor

Forcat izraelite kanë kryer bastisje gjatë natës në disa zona të Bregut Perëndimor të pushtuar, përfshirë Ramallahun, Betlehemin dhe Jerikon.
Sipas agjencisë palestineze të lajmeve WAFA, një i ri palestinez u plagos në fshatin Shuqba, në perëndim të Ramallahut. Forcat izraelite hynë në fshat me disa automjete ushtarake dhe bastisën dyqane tregtare, duke shkaktuar përplasje me banorët.
Gjatë bastisjes, ushtarët përdorën municion të vërtetë, bomba zanore dhe gaz lotsjellës. I riu u plagos nga një bombë zanore dhe gjendja e tij shëndetësore është e mesme.
Bastisje të tjera u raportuan edhe në qytetin Tammun, pranë Tubasit, ku forcat izraelite kontrolluan lagje të ndryshme dhe bastisën shtëpitë e ish-të burgosurve, pa arrestime.
Në Tuqu, në juglindje të Betlehemit, ushtarët u vendosën në qendër të qytetit dhe hodhën bomba zanore dhe gaz lotsjellës.
Në zonën e Ramallahut, forcat izraelite bastisën qytetin Al-Mughayyir dhe Silwad, ku pati përplasje dhe u përdor municion i vërtetë.
Gjithashtu, u raportuan bastisje në kampin e refugjatëve Aqabat Jaber dhe në disa lagje të qytetit të Jerikos. /mesazhi