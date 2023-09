Tensionohen marrëdhëniet mes Kanadasë dhe Indisë

Akuza e Kanadasë se India mund të ketë qenë e përfshirë në vrasjen e një aktivisti Sikh në territorin e saj ka shkaktuar një tension në rritje mes Otavas dhe Nju Delhit duke bërë që të dy të dëbojnë diplomatë të lartë.

Dëbimet diplomatike erdhën pasi kryeministri Justin Trudeau tha se Kanadaja po hetonte dyshimet që e lidhnin Indinë me vrasjen në qershor të qytetarit kanadez dhe udhëheqësit të shquar Sikh, Hardeep Singh Nijjar.

“Gjatë javëve të fundit, agjencitë kanadeze të sigurisë kanë ndjekur në mënyrë aktive akuza të besueshme për një lidhje të mundshme midis agjentëve të qeverisë së Indisë dhe vrasjes së një shtetasi kanadez Hardeep Singh Nijjar”, tha Trudeau në parlament të hënën, duke shtuar qeveria e tij do të ndërmerrte të gjithë hapat e nevojshëm “për të kërkuar përgjegjësinë e autorëve të kësaj vrasjeje”, shkruan CNN.

Kanadaja tha se kishte dëbuar një diplomat indian të cilin ministrja e punëve të Jashtme, Melanie Joly e përshkroi si kreun e agjencisë së inteligjencës indiane në vend.

“Sot ne po veprojmë duke dëbuar një diplomat kyç, por do t’i shkojmë deri në fund kësaj”, u tha ajo gazetarëve në Otava, duke shtuar se Trudeau e ka ngritur këtë çështje si me presidentin e SHBA-së, Joe Biden ashtu edhe me kryeministrin britanik Rishi Sunak.

Ministria e Jashtme e Indisë u përgjigj të martën, duke thënë se kishte dëbuar një diplomat të lartë kanadez me bazë në Indi. /koha