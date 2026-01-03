Tërbimi sionist me vendimin e parë të Mamdanit

Kryebashkiaku i ri i Nju Jorkut, “nën sulm” nga Tel Avivi
Ministria e Jashtme e Izraelit ka akuzuar kryetarin e bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, se ka derdhur “benzinë antisemite në një zjarr të hapur”, pasi ai rrëzoi një urdhër të kohëve të fundit nga ish-kryetari i bashkisë Eric Adams. “Në ditën e tij të parë si kryetar bashkie i Nju Jorkut, Mamdani tregon fytyrën e tij të vërtetë: ai shfuqizon përkufizimin e IHRA-s për antisemitizmin dhe heq kufizimet për bojkotimin e Izraelit. Kjo nuk është lidership. Kjo është benzinë antisemite në zjarr të hapur”, tha ministria izraelite në një postim në X.
Mamdani revokoi një urdhër nga administrata Adams që miratoi përkufizimin e Aleancës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit (IHRA) për antisemitizmin, të cilin qeveria e mëparshme e qytetit pretendonte se përfshinte “demonizimin e Izraelit dhe zbatimin e standardeve të dyfishta ndaj Izraelit si forma të antisemitizmit bashkëkohor”.
I pyetur në lidhje me kritikat nga gazetarët e Forward, një media hebraike që ka ndjekur përvojat e hebrenjve në Shtetet e Bashkuara që nga viti 1897, Mamdani pranoi se ka shqetësim midis disa organizatave hebraike në lidhje me heqjen e këtij përkufizimi, por tha se “mbrojtja e banorëve hebrenj të Nju Jorkut do të jetë një nga prioritetet e administratës së tij”.
“Administrata ime do të karakterizohet nga një qeveri qyteti që do të punojë pa u lodhur për të luftuar urrejtjen dhe përçarjen. Ne do ta demonstrojmë këtë duke luftuar urrejtjen në të gjithë qytetin, duke përfshirë luftimin e plagës së antisemitizmit, duke financuar posaçërisht parandalimin e krimeve të urrejtjes, duke festuar fqinjët tanë dhe me një politikë universaliteti“, tha kryetari i ri i bashkisë, sipas The Guardian.
Një deklaratë nga dega e Nju Jorkut e Këshillit për Marrëdhëniet Amerikano-Islame (CAIR-NY) tha se organizata mirëpret shfuqizimin e përkufizimit “të diskutueshëm dhe të tepruar” të IHRA-s për antisemitizmin, i cili pretendon se “shpesh përdoret për të censuruar kritikat ndaj racizmit dhe krimeve kundër njerëzimit të qeverisë izraelite”.
“Urdhri i kryebashkiakut Adams do të institucionalizonte përkufizimin e diskutueshëm të IHRA-s për antisemitizmin, edhe pse autori i përkufizimit tha se nuk ishte menduar kurrë për përdorim në qeveri, dhe edhe pse përkufizimi tepër i gjerë deklaron se çdo pranim i racizmit ose mospajtimit të qeverisë izraelite me sionizmin është antisemit”, tha deklarata. Shtoi se urdhri gjithashtu do ta kufizonte në mënyrë jokushtetuese bojkotin vetëm në Izrael.
Këshilli e quajti vendimin e Adams “një sulm jokushtetues ‘Izraeli i Parë’ ndaj fjalës së lirë” që “nuk duhej të ishte bërë kurrë”, dhe përgëzoi Mamdanin për tërheqjen e tij të menjëhershme.
Reagimi i Izraelit erdhi disa orë pasi Mamdani lëshoi një vendim për të anuluar të gjitha urdhrat ekzekutivë të lëshuar nga Adams pasi ai u padit për akuza federale për korrupsion në vitin 2024 – akuza që më vonë, në mënyrë kontroverse, u hodhën poshtë.
Zyra e Mamdanit tha se vendimi kishte për qëllim të siguronte “një fillim të ri për administratën e ardhshme”. /tesheshi