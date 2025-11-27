Tërhiqet Lista Serbe, ftesat për seancën në Mitrovicë të Veriut i dërgon me emrin “Republika e Kosovës”

Lista Serbe ka dërguar ftesa të reja për inaugurimin e kuvendeve komunale, ku tashmë përfshihet edhe emërtimi zyrtar “Republika e Kosovës”.
Ftesa për seancën konstituive të Kuvendit të Mitrovicës së Veriut është shkruar gjithashtu në gjuhën shqipe, duke përmbushur kërkesat ligjore.
Vendimi ka ardhur pasi Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, që ka rol mbikëqyrës mbi komunat, kishte refuzuar mbajtjen e seancës më 5 dhjetor, duke argumentuar se mungesa e emrit “Republika e Kosovës” në dokumentacion e bën të pavlefshme thirrjen e seancës.
Megjithatë, kryetari i sapozgjedhur i Kuvendit, Milan Radojeviq, dhe Lista Serbe kanë njoftuar më herët se nuk do të respektojnë rendin kushtetues të vendit.
Sipas ligjit, çdo dokument zyrtar i institucionit komunal duhet të përmbajë shënimin “Republika e Kosovës” dhe të jetë në të dyja gjuhët zyrtare, shqipe dhe serbe.