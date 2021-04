‘’Termokos’’ përmbyll sezonin ngrohës “Termokos” ka njoftuar se sot ka përmbyllur sezonin 2020/2021.

Përmes një komunikate për media “Termokos” e ka vlerësuar këtë sezon si më të suksesshmin.

Po ashtu sipas kësaj ndërmarrjeje, gjatë sezonit ngrohës 2020/2021 janë shënuar një varg suksesesh në shumë aspekte të funksionimit të ndërmarrjes.

“Prodhimi i energjisë ngrohëse ka qenë për 15.7% më i lartë, ndërsa liferimi i energjisë termike ka qenë 20.5% më i lartë se në sezonin e kaluar. Edhe faturimi për sezonin 2020/2021 ka qenë mbi 10 % më i lartë se në sezonin paraprak. Numri i konsumatorëve këtë sezon ngrohës është rritur për 688 konsumatorë të rinj, me një sipërfaqe ngrohëse rreth 49 mijë m/2 më shumë se në sezonin e kaluar ngrohës. Përndryshe, ky është sezoni i pestë, në përfundim të të cilit, për shkak të motit të ftohtë dhe me kërkesë të konsumatorëve, furnizimi me ngrohje ka vazhduar edhe për 12 ditë shtesë”, thuhet në komunikatë.