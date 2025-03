Tërnava: Islami urdhëron për ruajtjen e lidhjeve familjare dhe përkujdesje ndaj njëri-tjetrit

Pas muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtarët myslimanë në Kosovë po festojnë sot festën e Fitër Bajramit.

Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava ka thënë se kjo festë vjen si një dhuratë shpirtërore pas muajit të bekuar Ramazan, gjatë të cilit besimtarët agjërojnë dhe shtojnë adhurimet e tyre.

Në veçanti, Tërnava foli për rëndësinë që Islami i jep familjes dhe prindërve.

“Normat të cilat burojnë nga Kurani dhe hadithet e Muhamedit a.s., saktësojnë se një qift bashkëshortor – burri dhe gruaja, janë themel i familjes. Po ashtu, prindërit janë edhe edukatorët e parë të fëmijëve, duke i pajisur ata me edukatë dhe moral të lartë, me qëllim që të kemi familje dhe shoqëri të formuar mirë, në rrugën e Zotit dhe në shërbim të familjes, rrethit dhe shoqërisë. Sipas Islamit, fëmijët janë një amanet nga Zoti, e që ne si prindër, e kemi për obligim të kujdesemi, t’i ruajmë, t’i edukojmë, t’i shkollojmë e t’i formojmë si qenie fisnike, duke ua mbjellë në zemrat e tyre dashurinë për njëri-tjetrin, familjen, atdheun dhe shoqërinë”, ka deklaruar Tërnava.

Myftiu Tërnava tha se Islami urdhëron për ruajtjen e lidhjeve familjare dhe farefisnore si dhe përkujdesje ndaj njëri-tjetrit.

“Përveç kësaj, edhe prindërit janë amanet i fëmijëve, në veçanti atëherë kur ata kanë arritur moshën e pleqërisë, apo kanë kërkesën më të madhe për përkujdesje dhe ndihmë nga ana e fëmijëve të tyre. Islami urdhëron për ruajtjen e lidhjeve familjare dhe farefisnore, urdhëron për përkujdesje të vazhdueshme dhe të drejtë ndaj prindërve, sidomos kur ata janë në moshë të shtyrë”, tha Myftiu Tërnava.

Ndërkohë, Myftiu Tërnava bëri apel që të ndalen vrasjet dhe t’i kushtohet rëndësi jetës së njeriut duke marrë shkas rastet e fundit në Kosovë.

“Pavarësisht motiveve dhe rrethanave, në Islam, vrasja është një akt i ndaluar dhe është një nga gjynahet më të mëdha. Feja islame i jep shumë rëndësi jetës së njeriut dhe mbrojtjes së saj. Kurani e potencon qartë ndalimin e vrasjes së tjetrit, për se në të thuhet: “Kush vret një njeri pa të drejtë, është sikurse të ketë vrarë të gjithë njerëzimin. Dhe kush shpëton një jetë, është sikurse të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin”, tha ai ndër të tjera