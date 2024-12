Tërshëra, aleati më i mirë i shëndetit! Ja si ndikon në organizimin tuaj nëse e konsumoni çdo mëngjes

Tërshëra është një nga drithërat më të njohura, plot fibra që i sjellin dobi trupit tuaj në shumë mënyra. Është një superushqim që ndihmon në përmirësimin e shëndetit të zorrëve dhe lufton kolesterolin.

Në të njëjtën kohë, ndihmon tretjen dhe ju mban të ngopur për më gjatë, duke reduktuar kështu nevojën për snack. Përveç kësaj, është plot me lëndë ushqyese si fosfor, magnez, zink dhe shumë vitamina, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e mirëqenies suaj.

Si ndihmon tërshëra në uljen e kolesterolit

Beta-glukani, një lloj fibre e tretshme që gjendet në tërshërë, është “sekret” që i bën ato kaq të dobishme. Kur konsumoni tërshërë, kjo fibër krijon një lloj “xheli” në zorrë, i cili parandalon përthithjen e kolesterolit nga trupi juaj. Kështu, mëlçia juaj detyrohet të konsumojë më shumë kolesterol për të prodhuar acide biliare, duke ulur kështu kolesterolin total në gjak.

Sasia ideale e tërshërës për rezultate më të mira

Sipas Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore (EFSA), ju duhet të konsumoni rreth 75 gram tërshërë në ditë për të parë përfitimet e uljes së kolesterolit. Kjo sasi mund të mbulohet lehtësisht nëse përfshini tërshërën në vaktet tuaja të ndryshme, si mëngjes, sallata apo edhe ëmbëlsira.

Tërshëra për mëngjes, mënyra më e mirë për të nisur ditën tuaj

Mëngjesi është koha e përkryer për të ngrënë tërshërë. Përgatitet shpejt dhe mund ta kombinoni me shumë përbërës. Mund ta përzieni me kos, fruta, arra dhe pak mjaltë për një opsion të shijshëm dhe ushqyes. Nëse preferoni diçka më klasike, bëni një bollgur të ngrohtë me qumësht ose pije bimore, ose përgatisni një puding të ftohtë me tërshërë nga një natë më parë.