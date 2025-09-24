Testi i qëndrueshmërisë së iPhone Air: I përkulur, i gërvishtur – i mbijetoi gjithçkaje

iPhone Air i ri, ultra i hollë, i është nënshtruar një sërë testesh qëndrueshmërie nga kanali popullor në YouTube, JerryRigEverything.
Pajisja ka një profil tepër të hollë prej vetëm 5.6 milimetrash, kështu që është e kuptueshme që kishte skepticizëm në lidhje me qëndrueshmërinë e saj të mundshme, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, pajisje të tjera ultra të holla, siç është Galaxy S25 Edge, i kanë mbijetuar testit. A do të ndodhë e njëjta gjë me telefonin Apple?
Së pari ishte një vlerësim i rezistencës ndaj gërvishtjeve. Xhami Ceramic Shield 2 në pjesën e përparme dhe të pasme të pajisjes tregoi rezistencë të fortë. Gërvishtjet e para të dukshme nuk u shfaqën deri në nivelin 7 në shkallën e fortësisë Mohs.
Megjithatë, këto ishin gërvishtje jashtëzakonisht të lehta, të cilat do të ishin të padukshme për shumë njerëz. Ky është një rezultat i jashtëzakonshëm duke pasur parasysh se shumica e mbrojtësve të xhamit konkurrues fillojnë të tregojnë gërvishtje në të njëjtin nivel, dhe ndonjëherë edhe më të thella.
Ekrani u ekspozua më pas ndaj një flake më të lehtë për 30 sekonda dhe nuk tregoi shenja dëmtimi të përhershëm. Megjithatë, një test i veçantë zbuloi se ekrani nuk i përgjigjej prekjes kur spërkatej me ujë.
Kjo tregon një problem të mundshëm të përdorshmërisë në kushte lagështie, si me shumicën e telefonave.
Testi i fundit dhe më i prituri ishte testi i përkuljes. Duke pasur parasysh dizajnin ultra të hollë, pati shumë kuriozitet publik nëse struktura e telefonit do t’i mbijetonte presionit.
Për fat të mirë, iPhone Air e kaloi këtë test pa ndonjë dështim strukturor ose deformim. Në fakt, telefoni mbijetoi pa u përkulur dhe vazhdoi të funksiononte në mënyrë të përsosur.
Korniza e bërë nga titan i gradës 5, një material që është pothuajse dy herë më i fortë se alumini, duket se ka qenë një faktor kyç në rezistencën e telefonit ndaj presionit.
Kishte edhe një test shtesë presioni që e shtyu trupin e pajisjes në kufijtë e tij. Telefoni bëri tingullin e parë që tregonte se trupi i tij po lëshohej kur u aplikua një presion prej 77.5 kilogramësh. Edhe pasi presioni tejkaloi 90.7 kilogramë, ekrani vazhdoi të funksiononte.