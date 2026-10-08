Testi i urinës zbulon kancerin e fshikëzës me ndjeshmëri deri në 95 për qind

Një analizë e re e urinës ka treguar rezultate premtuese në zbulimin e kancerit të fshikëzës urinare, duke kërkuar gjurmë molekulare të tumorit pa pasur nevojë për marrje invazive të mostrave
Studiuesit kanë shqyrtuar gjithashtu potencialin e saj për monitorimin e sëmundjes dhe të përgjigjes ndaj trajtimit.
Kanceri i fshikëzës urinare dhe një mundësi e re diagnostikuese
Kanceri i fshikëzës urinare në të ardhmen mund të zbulohet dhe të monitorohet edhe përmes një analize të re molekulare të urinës. Studiuesit testuan metodën e quajtur uRARE-seq në 683 mostra nga pacientë dhe persona të grupit kontrollues. Rezultatet janë paraqitur në një studim të botuar në revistën Nature Medicine.
Për pacientët është veçanërisht tërheqëse mundësia që informacione të dobishme të merren nga një mostër që grumbullohet në mënyrë joinvazive, sidomos duke pasur parasysh se cistoskopia mund të jetë e pakëndshme për disa persona. Megjithatë, marrja e thjeshtë e mostrës nuk do të thotë se edhe përpunimi i saj është i thjeshtë. Kjo metodë kërkon analiza të specializuara laboratorike dhe interpretim të kujdesshëm të rezultateve.
Çfarë do të thotë ndjeshmëri prej 95 për qind?
Metoda identifikon fragmente të ARN-së së lirë, molekula që mund të japin informacion për aktivitetin e qelizave. Në urinë janë zbuluar edhe gjurmë molekulare me origjinë nga tumori. Analiza e tyre u mundëson studiuesve të kërkojnë modele që lidhen me kancerin e fshikëzës urinare.
Megjithatë, kjo nuk është e njëjta gjë me analizën e zakonshme të urinës apo urinokulturën. Analiza rutinore e urinës mund të tregojë praninë e gjakut, ndërsa urinokultura përdoret për të kontrolluar nëse ekziston infeksion. Në diagnostikë përdoret edhe citologjia e urinës, me të cilën kërkohen nën mikroskop qeliza jonormale.
Në grupin ku u zhvillua metoda, testi arriti një ndjeshmëri prej 95 për qind dhe një specifikë prej 90 për qind. Rezultate të ngjashme u regjistruan edhe në një grup të pavarur verifikimi. Këto tregues përshkruajnë performancën e testit në mostrat e studiuara dhe nuk nënkuptojnë një rezultat të garantuar për çdo pacient.
Ndjeshmëria tregon se sa mirë testi i identifikon personat që e kanë sëmundjen, ndërsa specifika tregon se sa mirë i identifikon personat që nuk e kanë atë. Prandaj, shprehja “95 për qind saktësi” nuk do t’i përshkruante me saktësi këto rezultate, transmeton Telegrafi.
A mund të ndihmojë urina në monitorimin e trajtimit?
Studiuesit kanë shqyrtuar edhe mundësinë e zbulimit të sëmundjes minimale reziduale, pra gjurmëve të tumorit që mund të kenë mbetur pas trajtimit.
Analiza dha informacion për përgjigjen molekulare pas operacionit dhe terapisë me BCG. Modelet e vërejtura treguan gjithashtu potencial për parashikimin e përgjigjes ndaj trajtimit.
Megjithatë, parashikimi i përgjigjes nuk është i njëjtë me përzgjedhjen e sigurt të terapisë për një pacient të caktuar. Që një biomarker të përdoret për orientimin e trajtimit, duhet të vërtetohet se sa i dobishëm është informacioni që ofron në vendimmarrjen reale klinike.
Veçanërisht e rëndësishme është të përcaktohet nëse përdorimi i tij përmirëson rezultatet e trajtimit të pacientëve.
A mund ta zëvendësojë testi i ri cistoskopinë?
Studimi nuk dëshmon se uRARE-seq mund ta zëvendësojë diagnostikën standarde. Autorët theksojnë se nevojiten studime prospektive për të vlerësuar dobinë e tij klinike. Kjo nënkupton ndjekjen e planifikuar paraprakisht të pacientëve dhe vlerësimin e testit në praktikën reale.
Cistoskopia i mundëson mjekut të shohë brendësinë e fshikëzës urinare përmes një instrumenti të hollë të pajisur me kamerë. Gjatë ekzaminimit mund të merret edhe një mostër indi për analizë. Analiza e indit jep të dhëna të rëndësishme për konfirmimin e diagnozës dhe për vlerësimin e karakteristikave të tumorit.
Mesazhi kryesor është se analiza e urinës po tregon potencial të rëndësishëm kërkimor për zbulimin dhe monitorimin e kancerit të fshikëzës urinare. Megjithatë, rezultatet e publikuara ende nuk përbëjnë rekomandim për përdorimin rutinor të kësaj metode.
Rolin e saj të ardhshëm duhet ta përcaktojnë studime të tjera.
Kur ekziston dyshimi për kancer të fshikëzës urinare, diagnostikimi fillon me konsultën me mjekun, vlerësimin e simptomave dhe historisë shëndetësore. Në varësi të gjetjeve, mund të nevojiten analiza e urinës, cistoskopia dhe ekzaminime të tjera.
Rezultati i një testi të vetëm interpretohet gjithmonë së bashku me të dhënat e tjera mjekësore, në mënyrë që diagnoza të jetë sa më e besueshme.