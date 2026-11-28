Tetë persona humbën jetën të premten kur një helikopter ushtarak peruan u rrëzua gjatë një misioni mbi Luginat e lumenjve Apurimac, Ene dhe Mantaro (VRAEM), një nga rajonet më të mëdha të kultivimit të kokainës në vend, sipas raportimeve, transmeton Anadolu.
Sipas BBC-së, Ministria e Mbrojtjes e Perusë lëshoi një deklaratë lidhur me rrëzimin e helikopterit.
Ekipet e shpëtimit lokalizuan helikopterin dhe të nëntë pjesëtarët e personelit ushtarak që ndodheshin në bord.
Piloti, identiteti i të cilit nuk është bërë i ditur, ishte i vetmi që i mbijetoi rrëzimit. Ai u evakuua për trajtim mjekësor.
Shkaku i aksidentit mbetet i panjohur.
Në një deklaratë të premten, Komanda Speciale e VRAEM-it tha se rrëzimi ndodhi në zonën rurale të Sanabambës, në rajonin Ayacucho të Perusë jugore.
VRAEM-i është një zonë e gjerë malore dhe e mbuluar me pyje në juglindje të Perusë, që shtrihet në pesë rajone administrative.
Rajoni është një qendër e rëndësishme si për kultivimin e bimës së kokës, ashtu edhe për prodhimin e kokainës.
Peruja konsiderohet prodhuesja e dytë më e madhe e kokainës në botë, pas Kolumbisë.
Për shkak të pranisë së grupeve të armatosura dhe aktiviteteve të vazhdueshme të trafikimit të drogës, VRAEM-i mbetet një nga zonat kryesore të operacioneve të forcave peruane të sigurisë.