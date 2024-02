​Tetë sëmundje që kanë simptoma të ngjashme me gripin, por nuk janë

Simptomat e gripit nuk janë të vështira për t’u dalluar, por kjo nuk do të thotë se do ta keni gjithmonë të lehtë të arrini në përfundimin se jeni duke vuajtur nga gripi.

Arsyeja qëndron në faktin se ka një sërë sëmundjesh të tjera në të cilat shfaqen të paktën disa nga simptomat e gripit.

– Ftohja

Ftohjet dhe gripi janë sëmundje virale që ndodhin zakonisht në të njëjtën kohë të vitit dhe kanë shumë simptoma që përputhen, si dhimbja e fytit dhe hundët e zëna. Dallimi kryesor është se sa shpejt shfaqen simptomat.

Ftohjet zakonisht përparojnë gradualisht, simptomë pas simptome, për disa ditë, ndërsa me gripin, një grup simptomash, duke përfshirë temperaturë të lartë, kollë, dhimbje muskulore dhe keqtrajtim, shfaqen brenda 24 deri në 48 orëve.

Edhe pse shumë nga simptomat mbivendosen, është mirë të dini se ftohja zakonisht nuk vjen me dhimbje gjoksi, e cila është më karakteristike për gripin.

– Dhimbje fyti

Gripi dhe fyti i streptokokut kanë shumë simptoma të përbashkëta, por ka dy që mund të gjenden me gripin, por kurrë me dhimbje të fytit: kolla dhe kongjestion i hundës.

Dhimbja e fytit mund të shkaktojë gjithashtu ënjtje të nyjave limfatike dhe bajameve dhe shfaqjen e njollave të vogla të kuqe ose të bardha në qiell. Asnjë nga këto simptoma nuk është tipike për gripin.

Nëse mjeku dyshon për praninë e streptokokut, shkaktar i dhimbjes bakteriale të fytit, ai do t’ju marrë një tampon nga fyti dhe nëse testi është pozitiv, me siguri do t’ju jepen antibiotikë, të cilët do të zhdukin shpejt simptomat.

– Pneumonia

Mund të ndodhë pavarësisht nga gripi ose mund të ndodhë si një ndërlikim i sëmundjes. Duke vepruar kështu, madje mund të duket sikur jeni shëruar nga gripi, megjithëse në fakt ju ende keni një infeksion tjetër.

Pneumonia mund të jetë virale ose bakteriale. Pneumonia bakteriale është shumë serioze, por mund të trajtohet me antibiotikë. Me këtë lloj pneumonie, shfaqet një kollë produktive e rëndë dhe e vazhdueshme, e cila shpesh shoqërohet me dhimbje gjoksi. Temperatura mund të jetë e ngritur dhe simptomat e zakonshme janë oreksi i dobësuar dhe dhimbjet e trupit.

Simptomat mund të ndodhin edhe me pneumoni virale, e cila në përgjithësi është më e lehtë se pneumonia bakteriale.

– Mononukleoza

E njohur edhe si “sëmundja e puthjes”, zakonisht shkaktohet nga virusi Epstein-Barr dhe është më e zakonshme tek adoleshentët dhe të rinjtë sesa në grup-moshat e tjera.

Simptomat shpesh shfaqen ngadalë, por mund të ngjajnë me gripin. Është e mundur të ndjeni lodhje dhe dhimbje ekstreme në trup, të keni temperaturë ose dhimbje fyti. Megjithatë, simptoma të tjera dallojnë mononukleozën nga gripi – dhe mëlçia ose shpretka e fryrë.

Është karakteristikë e mononukleozës që zgjat më shumë se grupi, 2-4 javë, por ndonjëherë edhe muaj.

– Meningjiti

Është një inflamacion i membranave që mbulojnë trurin dhe palcën kurrizore.

Ashtu si pneumonia, meningjiti mund të shkaktohet nga një infeksion viral ose bakterial. Meningjiti viral është më i zakonshëm dhe më i butë, por simptomat e të dy llojeve janë të ngjashme me gripin: dhimbje koke, ethe dhe lodhje.

Simptomat që sugjerojnë gjithashtu meningjitin janë ngurtësimi i qafës dhe ndjeshmëria ndaj dritës së ndritshme.

Meningjiti viral zakonisht largohet vetë brenda një jave, por meningjiti bakterial mund të shkaktojë dëmtim të trurit dhe madje vdekje nëse nuk trajtohet menjëherë me antibiotikë.

– Bronkiti

Ka shumë të përbashkëta me gripin – një kollë produktive, keqardhje dhe dhimbje të fytit – dhe ndryshimi kryesor është se bronkiti nuk vjen me temperaturë të lartë.

Përveç kësaj, me bronkit, dhimbjet shfaqen në zonën e fytit dhe gjoksit, dhe jo në të gjithë trupin si me gripin. Kolla e bezdisshme e një sulmi akut të bronkitit mund të zgjasë deri në tre javë, që është më e gjatë se një kollë e shkaktuar nga gripi.

Nuk ka asnjë test për bronkitin si për gripin, kështu që mjekët zakonisht e diagnostikojnë atë duke pyetur për simptomat dhe një ekzaminim. Trajtimi për bronkitin përbëhet nga pushimi, pirja e shumë lëngjeve dhe marrja e medikamenteve që mund të lehtësojnë simptomat.

– Virusi sincitial i frymëmarrjes (RSV)

Gjithashtu ka simptoma që mund të ngatërrohen me gripin ose ftohjen. Për shembull, mund të shkaktojë rrjedhje hundësh dhe kollë, por ndryshe nga gripi, simptomat e RSV zakonisht shfaqen gradualisht. Më shpesh ato zhduken vetë, thjesht duhet të pini shumë lëngje dhe të pushoni.

– Virusi i imunitetit të njeriut (HIV)

Rreth dy deri në katër javë pasi u infektuan me virusin e mungesës së imunitetit të njeriut (HIV), shumica e njerëzve përjetojnë simptoma të ngjashme me gripin. Këto simptoma mund të përfshijnë ethe, të dridhura, djersitje gjatë natës ose dhimbje muskujsh. Mund të zgjasë për disa ditë ose qëndroni për disa javë.

Edhe pse ka shumë arsye të tjera që mund të keni simptoma të ngjashme me gripin, nëse mendoni se mund të jeni ekspozuar ndaj HIV-it, është e rëndësishme të bëni testin.