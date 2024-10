Thesari i Iz’raelit propozon rritje të taksave për të paguar për lu’ftën

Ministria e Financave e Izraelit po propozon taksa më të larta, duke përfshirë personat me të ardhura më të ulëta të vendit, për të ndihmuar në pagimin e kostove në rritje të luftës, raporton The Times of Israel.

Ndryshime të tjera të propozuara përfshijnë rritjen e kontributeve të sigurimit për të papunët dhe heqjen e më shumë parave nga kontributet e pensioneve, sipas The Times of Israel.

Kostot e drejtpërdrejta të Izraelit për luftërat e tij në Palestinë dhe Liban janë vlerësuar në më shumë se 250 miliardë shekelë izraelitë (57 miliardë dollarë), raportoi The Times of Israel.