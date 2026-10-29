Ballina Lajmet Kosovë Thirrje për dorëheqje e përgjegjësi në ditën e dytë të protestës

Thirrje për dorëheqje e përgjegjësi në ditën e dytë të protestës

Thirrje për dorëheqje e përgjegjësi në ditën e dytë të protestës

Pas më shumë se dy orë, protestuesit kanë filluar të shpërndahen në protestën e dytë që u mbajtë sot në Prishtinë pas rastit të vrasjes së Arlinda Zekaj, ku tashmë disa zyrtarë policorë dhe nga Prokuroria e Pejës janë suspenduar.

Protestuesit edhe sot me thirrje për dorëheqje e përgjegjësi kanë qëndruar para Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Prokurorial, Këshilli Gjyqësor dhe Qeverisë së Kosovës.

Ata kanë vendosur mbishkrime me mesazhe të ndryshme ku kritikohet reagimi institucional.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram