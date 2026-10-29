Formohet Komisioni hetimor parlamentar për rastin e Arlinda Zekajt

Me 90 vota për, Kuvendi ka themeluar Komisionin hetimor parlamentar për veprimet dhe mosveprimet e institucioneve lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.
Komisioni do t’i ketë 11 anëtarë e mandat maksimal gjashtë muaj. Kryetar i Komisionit do të jetë Burim Ramadani i Aleancës, ndërsa zëvendëskryetar Adnan Rrustemi i Vetëvendosjes. Anëtarë të tjerë do të jenë Armend Baloku, Arijeta Rexhepi, Osman Musliu dhe Adelinë Tërshani nga VV-ja, Besa Kabashi-Ramaj dhe Eman Rrahmani nga PDK-ja, Doarsa Kica-Xhelili nga LDK-ja dhe Jovana Radosavljeviq e Emilija Rexhepi nga komunitetet.
Deputeti i PDK-së, Uran Ismaili, ka thënë se duhet të ketë më shumë institucione që të jenë objekt i hetimit të komisionit, përfshirë ministritë të Punëve të Brendshme dhe ajo e Drejtësisë.
Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, në seancë u shpreh se është e gatshme të vihet në dispozicion të këtij komisioni.
Zekaj u vra më 25 tetor nga ish-kunati i saj, ndërsa vetëm tri ditë më herët i kishte shkruar letër institucioneve duke alarmuar se jeta e saj po rrezikohej.