Si Jeffrey Epstein prishi një miting të Trump-it në Ohio

Emri i grabitqarit seksual që është shndërruar në mallkim për presidentin amerikan
Tubimi i Presidentit të SHBA-së Donald Trump në shtetin e Ohios u ndërpre të mërkurën pasi dy protestues, në incidente të ndara, ngritën çështjen e lidhjes së tij me të ndjerin e dënuar për krime seksuale, Jeffrey Epstein.
Një nga protestuesit ndërpreu fjalimin e Trump-it disa minuta pas fillimit të tubimit, duke bërtitur “Trump ishte në aeroplanin e Jeffrey Epstein”. Turma reagoi me mosmiratim dhe presidenti iu përgjigj fyerjes.
Trump tha se e kishte dëbuar Epstein-in nga klubi i tij Mar-a-Lago në Florida më shumë se dy dekada më parë.
“E nxora Jeffrey Epstein nga klubi 25 vjet më parë sepse mendova se ishte një i çuditshëm. Ishte një gjë e shkëlqyer që bëra,” tha Trump.
Ai mohoi që Epstein udhëtoi me të dhe u përpoq ta lidhte me demokratët.
“Ai nuk udhëtoi kurrë me mua. E dini me kë udhëtoi? Me miq demokratë. Ai ishte demokrat,” tha presidenti amerikan.
Trump tha gjithashtu se ishte plotësisht i liruar nga çdo përgjegjësi në rastin Epstein.
Ai më pas akuzoi protestuesit se ishin paguar dhe i quajti ata humbës.
Incidentet vijnë mes kërkesave të vazhdueshme publike për publikimin e dokumenteve që lidhen me Epstein, i cili u arrestua në vitin 2019 me akuza federale për trafikim seksual. Ai vdiq po atë vit në një burg të New York-ut, ndërsa priste gjyqin. Vdekja e tij u cilësua si vetëvrasje.
Dokumentet e rrjedhura të gjykatës përmendin një numër figurash të profilit të lartë, përfshirë Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates dhe ish-Princin Andrew të Britanisë. Vetëm përmendja e emrave të tyre në dokumente nuk përbën provë se ata kanë kryer një krim. /tesheshi.com/