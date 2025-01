Threads dhe Instagram ndryshojnë qëndrim ndaj përmbajtjeve politike

Është një kthesë e madhe e politikës së rrjeteve social pasi dy platformat vitin e kaluar i bën përmbajtjet politike opsionale.

Meta do të vijojë me ndryshimin e politikave të saj të moderimit dhe përmbajtjeve. Shefi i Instagram Adam Mosseri postoi ditën e sotme duke thënë se Instagram dhe Threads do të përfshijnë përmbajtje politike në rekomandimet e tyre.

Është një kthesë e madhe e politikës së rrjeteve social pasi dy platformat vitin e kaluar i bën përmbajtjet politike opsionale. Tani Mosseri tha se do të ketë tre nivele përmbajtjeje politike që përdoruesit e Instagram dhe Threads mund të zgjedhin: më pak, standarde dhe më shumë.

Ky lajm vjen pas një serie ndryshimesh që Meta bëri të cilat duket se shkojnë në mbështetje të presidentit të zgjedhur Donald Trump. CEO Mark Zuckerberg tha se kompania do të eliminonte verifikuesit e fakteve të palëve të treta në favor të Community Notes për Facebook, Instagram dhe Threads. Ky model është aplikuar fillimisht nga rrjeti social X.