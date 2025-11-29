Thunberg dhe Albanese bashkohen me protestat pro-Palestinës në Itali

Aktivistja Greta Thunberg dhe raportuesja e OKB-së Francesca Albanese iu bashkuan qindra protestuesve pro-Palestinë në qytetin italian të Gjenovës të premten. Demonstratat u zhvilluan paralelisht me grevat mbarëkombëtare kundër planit të kryeministres Giorgia Meloni për rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe mbështetjen e Italisë për Izraelin.

