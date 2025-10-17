​TikTok heq më shumë se 189 milionë video nga platforma në tremujorin e dytë

TikTok hoqi më shumë se 189 milionë video në tremujorin e dytë për shkak të shkeljeve të udhëzimeve të komunitetit, sipas një deklarate të kohëve të fundit nga firma.
Më shumë se 99% e përmbajtjes së hequr u hoq pas raportimeve të përdoruesve, ndërsa më shumë se 90% e videove të hequra u hoqën pa u parë për periudhën prill – qershor.
Raporti tha se 80.6% e përmbajtjes së hequr u hoq brenda një mesatareje prej dy orësh.
Në Turqi, TikTok hoqi 4.4 milionë video për shkak të shkeljeve të udhëzimeve të komunitetit. Përafërsisht 99.4% e përmbajtjes së hequr të ngarkuar në Turqi u zbulua se shkelte rregullat e platformës pa asnjë raport nga përdoruesit, ndërsa 97% e videove të hequra u hoqën brenda 24 orëvem shkruan AA.
“Temat e ndjeshme dhe për të rritur” përbënin 30.6% të përmbajtjes së hequr, ndërsa “mallrat e rregulluara dhe aktivitetet tregtare” përbënin 30.5%, dhe 99.4% e përmbajtjes së hequr për shkak të politikës së “sigurisë dhe mirëqenies së të rinjve” të TikTok u hoq para çdo shikimi.
Platforma e përmbajtjes së shkurtër gjithashtu hoqi 36 milionë transmetime të drejtpërdrejta në të gjithë botën në tremujorin e dytë, një rritje prej gati 100% krahasuar me periudhën e mëparshme.
TikTok gjithashtu hoqi më shumë se 8 milionë reklama në prill – qershor për shkak të shkeljes së politikave të saj të reklamave.