Tim Cook: Apple po planifikon më shumë partneritete me ofrues të Inteligjencës Artificiale

Pas një tremujori të suksesshëm ku Apple regjistroi 102.5 miliardë dollarë të ardhura, CEO Tim Cook foli me CNBC në lidhje me performancën e kompanisë dhe qëllimet e saj të ardhshme.
Cook zbuloi se pavarësisht kërkesës së fortë, Apple po përballej me kufizime në furnizim për disa modele të iPhone 17 dhe serisë 16 të vitit të kaluar.
Megjithatë, rezultatet e favorshme të të ardhurave të Apple pritet të vazhdojnë edhe në periudhën e festave, me rritjen e parashikuar të të ardhurave për tremujorin e dhjetorit me 10%-12%.
Cook konfirmoi gjithashtu se Cupertino planifikon të publikojë versionin e saj të shumëpritur dhe të vonuar të Siri-t të saj të rishikuar me IA vitin e ardhshëm.
Apple duhej të sillte Siri-n e saj të përditësuar në fillim të këtij viti, por lansimi u vonua përsëri. Thashethemet më të fundit sugjerojnë se do të lansohet në mars të vitit 2026.
Apple po planifikon gjithashtu të bashkëpunojë me më shumë ofrues të IA-së për paketën Apple Intelligence pas marrëveshjes së saj OpenAI nga viti 2024.
Cook nuk hyri në detaje rreth kompanive specifike, por ai konfirmoi qëllimin e Apple për të lidhur partneritete të reja me IA-në.
Tarifat kanë qenë një temë e nxehtë në teknologji për pjesën më të madhe të këtij viti, dhe Cook konfirmoi se Apple pati 1.1 miliardë dollarë kosto shtesë gjatë tremujorit të shtatorit. Apple pret 1.4 miliardë dollarë kosto tarifash për tremujorin e dhjetorit.