Tiramisu me Çokokrem

Recetën që ju prezanton sot e vërteton se një ndryshim i vogël i jep një pamje dhe shije krejtësisht tjetër Tiramisusë.

Është pikërisht çokokremi përbërësi që do ta kthejë këtë ëmbëlsirë delikate, në një pjatë që do t’ju bëjë të lëpini gishtat.

Përbërësit

2 të verdha vezësh

130g sheqer

300g çokokrem

310g biskota Savoiardi

500g krem djathi apo mascarpone

40ml ujë

250ml kafe

Përgatitja

Si fillim nisni me ngrohjen e ujit me 60g sheqer, derisa të krijoni një shurup.

Ndërkohë që shurupi ftohet pak, ju filloni të rrihni në një tas të madh të verdhat e vezëve dhe sheqerin e mbetur.

Ju këshillon që me kujdes dhe shumë ngadalë të shtoni shurupin tek të verdhat e vezëve.

Gjithmonë duke i rrahur vezët në mënyrë që ato të mos priten.

Pas shurupit e ka radhën kremi i djathit, i cili edhe ai duhet të shtohet pak e nga pak tek përzierja.

Kur të keni formuar kremin mund të nisni me përgatitjen e Tiramisusë.

Merrni një tavë dhe shtroni pak krem në fund të saj, më pas krijoni një shtresë me biskota të njomura në kafe.

Tani e ka radhën çokokremi, mundohuni ta përhapni në të gjithë sipërfaqen e biskotave

Nëse dëshironi mund të përdorni edhe çokollatë të shkrirë, por me çokokremin do ta keni akoma edhe më të lehtë.

Pasi të keni mbaruar me përgatitjen e Tiramisusë duhet që ta vendosni për disa orë në frigorifer në mënyrë që kremi të mpikset.

Më pas mund të mrekulloheni me shijen e saj delikate dhe do të shihni që do të kthehet në të preferuarën e të dashurve tuaj.