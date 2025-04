Tiramisù me limon, shija unike e pranverës

Tiramisu është një nga ëmbëlsirat më të preferuara dhe më të konsumuara. A e keni provuar atë me limon? Ja si ta përgatisni:

Për kremin e limonit:

1 gotë sheqer

Lëkura e 2 limonëve

Lëngu i 3 limonëve

2 vezë të plota

1 e verdhë veze

1 lugë çaji niseshte e tretur në ujë

Per kremin:

500 gr mascarpone

200 ml pana

2-3 lgj nga kremi limonit

200 gr bisokta savoiardi

Fillimisht pergatisim kremin e limonit, ne një tenxhere hedhim sheqerin, lëkurën e 2 limonëve, lëngun e limonëve dhe vezët, i vendosim në zjarr duke i përzier mirë me rrahësin e vezëve, kur është ngrohur masa shtojmë dhe niseshtenë e tretur në ujë, e lejmë deri sa kremi trashet pak dhe më pas e heqim dhe e vendosim mënjanë të ftohet.

Për kremin e mascarpones thjeshtë rrahim bashkë mascarponen me panën për ëmbelsira, shtojmë dhe 2-3 lugë gjelle krem limoni dhe e kemi gati ☺️

Për të lagur biskotat perdoret qumësht.

Pra i lagim biskotat me qumësht dhe i rendisim në tavë, sipër shtresës së parë vendosim gjysmën e kremit, më pas gjysmën tjetër të biskotave dhe kremin.

I shtojmë sipër kremin e limonit dhe e vendosim në frigorifer të mbuluar me qese kuzhine përreth 2-3 orë para se ta konsumojmë.