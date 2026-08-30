Tjetër deklaratë shokuese e këtij sionisti famëekq

Ben Gvir vlerëson përkeqësimin e kushteve për gratë palestineze
Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, vlerësoi përkeqësimin e kushteve për gratë e burgosura palestineze gjatë një vizite në burgjet e grave të martën.
Dy muaj para zgjedhjeve parlamentare, Ben-Gvir publikoi një video që tregonte gra të rreshtuara para një muri. Një grua me shami koke dhe fytyra e saj e turbullt në video thotë se kushtet e burgut janë “jashtëzakonisht të këqija”, se të burgosurat “nuk kanë të drejta” dhe se ato kanë “nevoja specifike si gra”.
“Nuk jemi larë për tre ditë dhe nuk kemi ndërruar të brendshmet“, tha gruaja, e identifikuar nga burri i saj si Yasmin Shaaban, e cila u rikap nga forcat izraelite në maj 2025, muaj pas lirimit të saj sipas një marrëveshjeje armëpushimi në Gaza.
Ben Gvir vlerësoi situatën, duke e krahasuar atë me kushtet e pengjeve të mbajtura për gati dy vjet nga Hamasi dhe grupet e tjera militante palestineze në Gaza pas sulmit të 7 tetorit 2023.
“Pengjet tanë nuk kishin shampo dhe nuk i kishin ato kushte. Jam krenar që arritëm t’i zvogëlojmë kushtet e ndalimit të terroristëve në minimum. Ditët e kampeve verore në burgje kanë mbaruar”, tha ky aleat i kryeministrit Benjamin Netanyahu në koalicionin qeverisës, i njohur për deklaratat dhe veprimet e tij provokuese.
Më parë këtë vit, Ben Gvir shkaktoi një protestë edhe brenda qeverisë së tij dhe ndërkombëtarisht duke publikuar një video që tregonte aktivistë nga “flotilja e Gazës” me gjunjë në tokë dhe duar të lidhura pasi u kapën dhe u rrëmbyen në det.
Disa nga këta aktivistë janë ankuar për dhunë fizike nga forcat izraelite, me një grua australiane që pretendon se është sulmuar seksualisht.
Ben Gvir kohët e fundit tërhoqi përsëri dënimin ndërkombëtar duke thënë se Izraeli duhet të vrasë “30 ose 40” njerëz “çdo natë”.
Komiteti i Çështjeve të të Burgosurve i Autoritetit Palestinez akuzoi Ben Gvirin për “barbari, urrejtje dhe racizëm”.
Ministria e të Burgosurve në Gaza, e drejtuar nga Hamasi, tha se videoja “pasqyron thellësitë e shthurjes në të cilën është zhytur regjimi i pushtimit”. /tesheshi.com/