Tjetër shuplakë e fortë për CDU, kur do të dorëhiqet Merz?

Humbjet në zgjedhjet rajonale shtojnë presionin mbi kancelarin gjerman
Zgjedhjet e djeshme rajonale në Gjermani, kanë rikthyer në qendër të debatit politik gjerman një pyetje që deri dje dukej e largët: sa gjatë mund ta përballojë Friedrich Merz presionin përpara se të vihet në diskutim vetë drejtimi i CDU-së?
Rezultatet në Berlin dhe Mecklenburg-Vorpommern, i kanë dhënë një tjetër goditje partisë së kancelarit, ndërsa AfD dhe Die Linke kanë forcuar pozitat e tyre politike.
Në Mecklenburg-Vorpommern, AfD doli forcë e parë me rreth 38 për qind të votave, ndërsa CDU rrezikoi të mbetej pranë pragut prej 5 për qind.
Për një parti që pretendon të jetë shtylla kryesore e së djathtës gjermane, një rezultat i tillë është politikisht alarmues. Në Berlin, ndërkohë, Die Linke mori rreth 26 për qind, CDU rreth 19 për qind dhe AfD rreth 16 për qind.
Goditja bëhet më e rëndë kur rezultatet rajonale vendosen përballë sondazheve kombëtare. DeutschlandTREND e ka vendosur CDU/CSU rreth 21 për qind, ndërsa AfD rreth 27 për qind.
Vetëm 13 për qind e të anketuarve shprehen të kënaqur me punën e Merz si kancelar, ndërsa 84 për qind janë të pakënaqur me punën e qeverisë.
Sigurisht, këto shifra nuk nënkuptojnë automatikisht fundin politik të Merz. Por ato tregojnë se kancelari po përballet me një problem që shkon përtej një zgjedhjeje rajonale.
CDU po humbet terren në një sistem politik gjithnjë e më të fragmentuar dhe po shtyhet nga dy drejtime: nga AfD në të djathtë dhe nga Die Linke në të majtë.
Skenari i parë është që Merz të qëndrojë në detyrë dhe të përpiqet ta rikthejë mbështetjen përmes ekonomisë, punësimit dhe reformave. Nëse qeveria arrin të prodhojë rezultate konkrete, presioni brenda CDU-së mund të zbutet.
Skenari i dytë është hapja e një beteje të brendshme për drejtimin e partisë. Nëse CDU vazhdon të humbasë terren dhe AfD ruan epërsinë në sondazhet kombëtare, drejtuesit rajonalë dhe deputetët mund të kërkojnë ndryshim kursi.
Në këtë pikë, debati nuk do të ishte vetëm nëse Merz duhet të largohet, por edhe kush mund ta zëvendësojë atë.
Skenari i tretë do të lidhej me vetë koalicionin qeverisës. Një përplasje serioze me SPD-në, sidomos për ekonominë apo politikat sociale, mund ta shndërrojë krizën e CDU-së në krizë të qeverisë federale.
Prandaj, zgjedhjet e së dielës nuk japin një datë për largimin e Merz. Por ato e bëjnë më të vështirë që pyetja të shtyhet pafund. Nëse rezultatet e ardhshme konfirmojnë të njëjtën prirje, presioni ndaj kancelarit mund të kalojë nga pakënaqësia elektorale në një debat të hapur për lidershipin e CDU-së. \tesheshi