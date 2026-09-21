Kremlini: Nuk ka përparim në negociatat për Ukrainën

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha sot se nuk është bërë asnjë përparim në negociatat për përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve TASS, transmeton Anadolu.
Peskov tha se Moska vazhdon “operacionin special ushtarak”, termi që Rusia përdor për luftën në Ukrainë, por mbetet e hapur për negociata.
“Sa i përket rifillimit të negociatave trepalëshe, ne jemi të hapur për këtë. Po, ne po vazhdojmë operacionin special ushtarak dhe ushtria jonë po punon për të arritur objektivat e përcaktuara. Por, shpresojmë që përfundimisht të rifillojmë negociatat trepalëshe”, tha Peskov.
Të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner vizituan Moskën më 5 shtator, ku zhvilluan bisedime me presidentin rus Vladimir Putin, para se të udhëtonin më 6 shtator në Kiev për bisedime me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
Edhe pse nuk u njoftua ndonjë përparim i rëndësishëm, pas takimeve Trump tha se presidenti rus dëshiron të arrijë marrëveshje për t’i dhënë fund luftës dhe sugjeroi se mund të zhvillohet një takim trepalësh me Putinin dhe Zelenskyyn.
Moska dhe Kievi kanë shprehur interes për rifillimin e negociatave trepalëshe ndërsa tetori është diskutuar si një afat i mundshëm.
Lidhur me zgjedhjet parlamentare në Rusi, Peskov tha se “Ukraina kreu sulme masive gjatë votimit në përpjekje për ta penguar procesin. Kjo përbën sabotim. Është përpjekje për t’i penguar këto zgjedhje. Nuk pati asnjë efekt”.
Zgjedhjet treditore të Rusisë për 450 vendet e Dumës Shtetërore, dhoma e ulët e parlamentit, përfunduan të dielën ndërsa sulmet me dronë ukrainas vazhdonin.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha se forcat ukrainase tentuan sulm masiv ndaj territorit rus duke përdorur dronë dhe raketa lundruese “Flamingo” për të penguar zgjedhjet për Dumën Shtetërore, duke shtuar se mbrojtja ajrore dhe aviacioni ushtarak rus shkatërruan 1.951 dronë dhe tetë raketa lundruese me rreze të gjatë veprimi brenda 24 orëve.
Kryebashkiaku i Moskës, Sergey Sobyanin tha se Rusia zmbrapsi sulmin më të madh me dronë ndaj kryeqytetit deri më tani, me mbi 1.600 dronë të interceptuar, përfshirë rreth 450 që iu afruan Moskës.
Këto ishin zgjedhjet e para parlamentare në Rusi që nga fillimi i luftës në Ukrainë në shkurt 2022 ndërsa votimi u zhvillua edhe në pjesët e Ukrainës të kontrolluara nga Rusia, veprim që Kievi dhe shumë qeveri perëndimore e kundërshtojnë si të paligjshëm.