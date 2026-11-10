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Zelenskyy i quan bisedimet trepalëshe në Abu Dhabi “konstruktive dhe përmbajtësore”

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, të martën i cilësoi si “konstruktive dhe mjaft përmbajtësore” bisedimet trepalëshe mes Ukrainës, Rusisë dhe SHBA-së në Abu Dhabi, transmeton Anadolu.

Në një postim në platformën sociale amerikane X, Zelenskyy tha se pjesëmarrësit diskutuan në detaje garancitë e sigurisë për Ukrainën, përfshirë mekanizmat për të siguruar efektivitetin e tyre afatgjatë.

“Nevojiten mjete konkrete për të parandaluar përsëritjen e luftës. U diskutua gjithashtu edhe nevoja për hapa drejt uljes së tensioneve”, tha ai.

Zelenskyy tha se palët diskutuan edhe masat e mundshme humanitare, duke theksuar se lirimi i të burgosurve mbetet “prioritet”.

Ai bëri të ditur se i kishte dhënë delegacionit ukrainas udhëzime të qarta për vazhdimin e dialogut, si në formatin trepalësh të së mërkurës, ashtu edhe në bisedimet më të gjera gjatë ditëve në vijim.

Në këto diskutime më të gjera do të marrin pjesë të dërguarit e presidentit amerikan Donald Trump dhe përfaqësues evropianë, shtoi ai.

“Gjëja më e rëndësishme është që vërtet ta afrojmë paqen. Nga ana e Ukrainës do të ketë vetëm punë produktive, cilësore dhe të ndershme”, tha Zelenskyy.

Ai falënderoi SHBA-në për organizimin e negociatave dhe Emiratet e Bashkuara Arabe për mikpritjen e tyre.

Raundi i fundit i bisedimeve trepalëshe mes Moskës, Kievit dhe Washingtonit filloi në mëngjesin e së martës në kryeqytetin e Emirateve dhe zgjati rreth katër orë e gjysmë, sipas raportimeve të mediave.

Delegacioni i Moskës u drejtua nga i dërguari presidencial rus Vladimir Medinsky, ndërsa delegacioni i Kievit nga Rustem Umerov, kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës.

Këto ishin bisedimet e para që nga negociatat trepalëshe të mbajtura në Gjenevë të Zvicrës, në shkurt.

Dy raunde të mëparshme negociatash ishin zhvilluar gjithashtu në Abu Dhabi, në janar dhe shkurt.

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