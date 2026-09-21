Toyota RAV4 pajiset me një mbrojtëse metalike masive në pjesën e përparme

Toyota RAV4 ka marrë një pamje dukshëm më agresive falë një mbrojtëse metalike e pjesës së përparme të ri të zhvilluar nga kompania australiane TUFF Australia.
Pajisja, e quajtur Alloy Aerostyle, mbulon një pjesë të madhe të pjesës së përparme dhe synon të mbrojë automjetin nga përplasjet me kafshë të egra, veçanërisht kangurët.
Kjo pajisje është projektuar të jetë kompatibile me sistemet e sigurisë së RAV4, përfshirë sensorët ADAS dhe airbagët e automjetit.
Ajo ofron gjithashtu pika montimi për drita LED, vinç dhe antena radioje UHF, duke e bërë më të përshtatshëm për udhëtime në terrene të vështira.
Sipas TUFF Australia, modeli i ri është i disponueshëm për versionet GX dhe GXL të gjeneratës së fundit të RAV4.
Me këtë modifikim, SUV-i japonez fiton një pamje të fortë dhe karakteristikë të ngjashme me automjetet që përdoren në zonat e thella të Australisë.