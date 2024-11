Tmerret e Ga’zës po luhen tani në Liban, thotë UNICEF

“Nuk e di nëse të bërtas apo të qaj,” thotë zëdhënësi i UNICEF-it, James Elder në një lutje të zjarrtë që lufta kundër fëmijëve në Gaza dhe tani në Liban të ndalet.

Duke reflektuar mbi tmerret që ai dëshmoi në Gaza, ku kaq shumë fëmijë janë vrarë dhe gjymtuar nga sulmet izraelite, Elder thotë se tani është dëshmitar i të njëjtit tmerr në Liban.

“Duhet të pyesim veten, a do të shikojnë përsëri në heshtje ata që kanë pushtet, ata me ndikim për ta ndalur këtë? Ndërsa këto tmerre shfaqen përsëri?” thotë Elder.

#Lebanon: hundreds of children killed. #Gaza: tens of thousands of children killed & wounded.

Response from those with power to prevent the carnage: Zero pic.twitter.com/RpHEgJYpoS

— James Elder (@1james_elder) November 15, 2024