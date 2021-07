TOGG paraqet “trupin e montuar” të makinës, prodhim i Turqisë

Grupi i Përbashkët i Automjeteve të Turqisë (TOGG) njoftoi të dielën se kishte përfunduar “përmbledhjen fillestare të trupit të makinës së parë” në vend.

Sipas mediave turke, përcjell Telegrafi, konsorciumi që zhvillon automobilin e parë të prodhuar në vend shfaqi “trupin e saj të brendshëm” në një postim në Twitter.

“Trupi ynë i parë u mblodh tërësisht nga pjesët e prodhimit vendas”, tha TOGG në mediat sociale.

Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze’de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin 😉 pic.twitter.com/hbLdit1htO — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2021

Ndryshe TOGG u lansua më 25 qershor të vitit 2018. Ai drejtohet nga ish ekzekutivi i gjigantit teknologjik Bosch, Mehmet Gürcan Karakaş, i cili u emërua shefi ekzekutiv në vitin 2018.

Ndërkohë presidenti Rexhep Tajip Erdogan në dhjetor të vitit 2019 zbuloi prototipat për një automjet SUV dhe një sedan, të dy modele plotësisht elektrike.

TOGG do të prodhojë pesë modele të ndryshme – një SUV, sedan, C-hatchback, B-SUV dhe B-MPV – deri në vitin 2030.

Sa për furnizuesit, TOGG thotë se ka arritur marrëveshje me 10 korporata globale – 75% e tyre nga Turqia dhe 25% e mbetur nga Evropa dhe Azia.

TOGG ka zgjedhur kompaninë e përparuar të teknologjisë së baterive litium-jon Farasis si partneri i saj i biznesit për baterinë.

Makina e brendshme do të arrijë karikimin 80% për nën 30 minuta me karikim të shpejtë me të cilën do të arrijë një distancë prej 300 deri në 500 kilometra.

Përshpejtimi nga 0 në 100 kmh (0 në 62 mph) do të jetë 7.6 sekonda me 200 kuaj fuqi, dhe nën 4.8 sekonda me një motor 400 kuaj fuqi.