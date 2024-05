Toni Kroosi tërhiqet nga futbolli pas Europianit 2024

Mesfushori i Real Madridit dhe Gjermanisë, Toni Kroos, ka njoftuar se pas Euro-s 2024 do tërhiqet nga futbolli në moshën 34-vjeçare.

Toni Kroosi ka njoftuar tërheqjen e tij këtë verë. Ai e bëri këtë në një episod special të podcast-it të tij “Einfach mal Luppen” dhe foli atje për sfondin e vendimit të tij.

Kjo do të thotë se finalja e Champions League me Real Madridin kundër Borussia Dortmundit, më 1 qershor do të jetë ndeshja e tij e fundit për një klub. Më pas ai do të marrë pjesë në Kampionatin Evropian me Gjermaninë nga 14 qershori.

“Kam menduar për një kohë të gjatë, por në ditët e fundit kam arritur në përfundimin se ky sezon është sezoni im i fundit me Realin. Dhe për mua opsioni i vetëm është të përfundoj karrierën time te Real Madridi. “Sezoni i kaluar në Real Madrid do të thotë gjithashtu se këtë verë mbaroi karriera ime te Reali, mbaroi me futbollin”, tha Kroosi.