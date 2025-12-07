Toyota GR GT, nga koncepti në realitet – një superveturë për rrugë

Vështirë të besohet se kanë kaluar pothuajse katër vjet që kur Toyota e prezantoi konceptin GR GT3 në Sallonin e Automobilave në Tokio.

Që atëherë njerëzit kanë pritur me durim nëse një veturë për rrugë do të ndiqte këtë model.

Raportet e hershme pretendonin se do të mbante një logo Lexus, por Toyota i sqaroi gjërat në fillim të këtij viti kur njoftoi se automjeti do të shitej nën emrin e Gazoo Racing.

Përpara premierës botërore javën e ardhshme, vetura kryesore e performancës e Toyota-s më në fund ka një emër: GR GT.

Videoja e publikuar ofron gjithashtu një mundësi të mirë për të parë GR GT pa kamuflazh.

Toyota kohët e fundit konfirmoi planet për një motor të ri V-8 , i cili ka të ngjarë të përdoret edhe nga divizioni luksoz i kompanisë.

