Është për të ardhur keq që Toyota nuk planifikon ta sjellë modelin e ri FJ Cruiser në SHBA. Ky SUV kompakt, i projektuar për terrene të vështira, do të ishte një rival i denjë për Ford Bronco Sport dhe Subaru Forester. Për momentin, entuziastët amerikanë mund ta admirojnë vetëm nga larg, ndërsa një version i modifikuar së fundmi po tërheq vëmendje të veçantë.
Kompania japoneze e modifikimeve Kuhl Racing po punon për një version më të fuqishëm dhe më të përshtatshëm për terrene të vështira të FJ Cruiser.
Ajo ka prezantuar një paketë të gjerë përmirësimesh, e cila përfshin pezullim të ngritur, goma të mëdha, parakolpë të ridizajnuar dhe elemente të dizajnit me frymë retro. Rezultati i jep modelit pamjen e një Land Cruiser-i të vogël, por të mirëfilltë.
Paketa, e quajtur Iron Build, e thekson edhe më shumë dizajnin këndor të FJ-së dhe e afron atë me pamjen tradicionale të automjeteve për terrene të vështira.
Përveç përmirësimeve në pezullim, rrotave më të mëdha dhe modifikimeve të karrocerisë, Kuhl po zhvillon edhe një kompresor mekanik për motorin, për ata që kërkojnë më shumë fuqi.
Projekti është ende në fazën e konceptit, por kompania shpreson që ta nxjerrë në rrugë së shpejti.
Ndryshimet më të dukshme janë në pjesën e përparme, ku parakolpi standard zëvendësohet me një model më masiv, të pajisur edhe me mbrojtëse për pjesën e poshtme të automjetit.
SUV-ja është ngritur gjithashtu përmes një kompleti të ri të pezullimit, duke krijuar hapësirë për goma më të mëdha, të përshtatshme për terrene të vështira.
Kuhl e kombinon pezullimin e ngritur me rrota 18-inç dhe goma Dunlop Grantrek. Për ata që preferojnë një pamje edhe më agresive, do të ofrohen edhe rrota 20- ose 22-inç.
Kompania po zhvillon gjithashtu një mbrojtëse metalike për pjesën e përparme, me shirit të integruar ndriçimi LED, ndërsa fenerët e rrumbullakët do t’i japin automjetit një pamje më retro.
Ndryshime të ngjashme janë paraparë edhe në pjesën e pasme, ku parakolpi i ri do të përshtatet me pamjen më agresive të pjesës së përparme.
Në listën e pajisjeve të planifikuara përfshihen edhe një gomë rezervë e montuar në pjesën e pasme, mbajtëse në çati, spoiler në pjesën e sipërme të saj dhe sistem shkarkimi me katër dalje. Kuhl po planifikon edhe mbulesa të personalizuara për ulëset.
Përmirësimet nuk kufizohen vetëm te pamja e jashtme. Kompania po zhvillon një sistem të rregullueshëm të pezullimit, frena më të mëdha dhe një komplet kompresori mekanik për motorin.
Paketa Iron Build Full Customization Plan ka çmim prej 1,032,130 jenësh japonezë, ose rreth 6,475 dollarë. Ndërsa, duke përfshirë edhe vetë Land Cruiser FJ-në, çmimi i kompletit të plotë nis nga 5,250,000 jenë, që korrespondon me afërsisht 33,020 dollarë.
Pezullimi i ngritur, rrotat, gomat dhe parakolpët e rinj i japin FJ-së një pamje krejtësisht tjetër. Përmirësimet e tjera, kur të jenë gati, mund ta bëjnë atë edhe më të aftë për vozitje jashtë rrugëve të asfaltuara.
Megjithatë, çmimet e publikuara vlejnë për tregun japonez dhe disponueshmëria do të varet nga secili treg. Toyota ende nuk ka njoftuar plane për ta sjellë Land Cruiser FJ në Shtetet e Bashkuara, ndaj adhuruesit amerikanë të këtij modeli do të duhet të presin para se të mendojnë për konfigurimin e tyre me paketën Iron Build.