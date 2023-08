Toyota sjell modelin e ri të Land Cruiser

Land Cruiser tërësisht i ri i Toyota-s mbështetet në cilësinë, qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë tradicionale që janë dëshmuar në kushtet më të vështira të funksionimit

Modeli i ri kombinon historinë legjendare të Land Cruiser me teknologjitë e reja, duke ofruar performancë të jashtëzakonshme në dhe jashtë rrugës.

Platforma e re GA-F, si një karroceri në kornizë, është baza për rritjen e ndjeshme të ngurtësisë së karrocerisë dhe vetë kornizës, duke përmirësuar kështu reagimin, lëvizjen dhe trajtimin e automjetit.

Land Cruiser i parë ka marrë merr drejtimin elektrik dhe opsionin për të çaktivizuar stabilizuesin e përparmë.

Motori me naftë 2.8 litra për një ekuilibër optimal të efikasitetit dhe performancës së karburantit – një version i elektrizuar me teknologji hibride “të lehtë” 48 volt do të jetë i disponueshëm në fillim të vitit 2025.

Sistemi i fuqisë nënvizon orientimin e Toyota-s për të ndërtuar një model që është projektuar për të përmirësuar stilet e ndryshme të jetesës dhe nevojat e njerëzve.

Në Evropë do të prezantohet me një njësi turbo-dizel 2.8 litra.

Motori prodhon një maksimum prej 204 kuaj-fuqi (150 kW) dhe shoqërohet me një ndërrues automatik të ri me tetë shpejtësi “Direct Shift”, duke i dhënë fuqinë për të tërhequr një ngarkesë deri në 3,500 kilogramë.