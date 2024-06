Traction Avant, vetura më inovative në histori feston ditëlindjen e 90-të

Në atë kohë, konsiderohej vetura më e mirë, më e sigurt dhe më e rehatshme që mund të blini.

Traction Avant ishte unik në atë që Citroen kombinoi në një model të gjitha zgjidhjet teknike më moderne të kohës, si lëvizjen me rrota të përparme, konstruksionin monokok, frenat hidraulike dhe funksionimin e pavarur në të katër rrotat.

Gjatë jetës së tij, Traction Avant u emërua vetura me 100 patenta. Stili dallues aerodinamik, i frymëzuar nga modeli Streamline, e bëri shpejt këtë veturë një Citroen ikonë që do t’i rezistonte provës së kohës, dhe do t’u shërbente si luftëtarëve të rezistencës ashtu edhe gangsterëve.

Një total prej 760 mijë sosh u shitën kurse prodhimi përfundoi vetëm në vitin 1957, transmeton Telegrafi.

Kur vendosi të zëvendësonte Citroen 8, 10 dhe 15 në fillim të vitit 1933, Andre Citroen kishte idenë të bënte një ndikim të rëndësishëm dhe të kalonte konkurrencën duke hedhur në treg një veturë krejtësisht revolucionare.

Synimi i tij ishte të fitonte të paktën një fillim dyvjeçar për të mbrojtur veten nga efektet e krizës ekonomike globale të fillimit të viteve 30-ta, e cila më pas po ndihej në të gjithë Evropën.

Prandaj, kjo veturë e re do të ishte veçanërisht e rëndësishme dhe do të përmbajë numrin maksimal të risive teknike.

Automjeti i paraqitur ishte vërtet revolucionar, por zhvillimi ishte aq i shtrenjtë sa kompania u gjend në prag të falimentimit.

Një nga kreditorët më të mëdhenj, kompania e gomave Michelin, mori përsipër kompaninë dhe Andre Citroen vdiq vetëm një vit më vonë.

Sidoqoftë, Traction Avant mbeti me risitë e tij. Është një trup monokok tërësisht prej çeliku që ka eliminuar nevojën për një shasi dhe ka ulur ndjeshëm qendrën e gravitetit.

Pastaj lëvizja me rrota të përparme, motori me valvula mbi kokë, kontrolli hidraulik i frenave dhe ndërruesit automatik.

Megjithatë, për shkak të kufizimeve kohore, ndërruesi automatik u hoq nga modelet fillestare të prodhimit të vitit 1934.