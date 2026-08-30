Tragjedi e pafundme në Nepal, aty ku përdhoseshin xhamitë e keqtrajtoheshin mulsimanët

Deri më tan: 734 të vdekur, 3,000 të zhdukur dhe një garë me kohën në baltë dhe rrënoja
Një nga fatkeqësitë më të këqija natyrore në vitet e fundit ka goditur Nepalin dhe rajonin kufitar të Tibetit, me përmbytje vdekjeprurëse dhe rrëshqitje toke duke lënë qindra të vdekur dhe mijëra të zhdukur. Numri i të vdekurve vazhdon të rritet ndërsa ekipet e shpëtimit luftojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira për të gjetur të mbijetuarit.
Sipas shifrave të fundit nga autoritetet nepaleze, të paktën 734 persona kanë vdekur dhe 2,498 mbeten të zhdukur. Më shumë se 8,000 persona janë shpëtuar, ndërsa gati 20,000 forca sigurie janë përfshirë në operacionet e kërkim-shpëtimit.
Në anën kineze, në Tibet, autoritetet njoftuan 16 vdekje dhe 546 të zhdukur, duke e çuar numrin total të të zhdukurve në të dy anët e kufirit në më shumë se 3,000.
Rrëshqitja vdekjeprurëse e baltës që rrëmbeu fshatra dhe infrastrukturë
Fatkeqësia ndodhi të mërkurën kur një masë e madhe akulli, shkëmbinjsh dhe balte u shemb lart në Himalaje, duke shkaktuar një përrua shkatërrues që lëvizi përgjatë lumenjve Trishuli dhe Bhote Koshi.
Fillimisht, pati raportime për një tërmet të mundshëm që shkaktoi katastrofën, por analizat më të fundit nga shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se fenomeni është i lidhur me shembjen e një akullnaje dhe një rrjedhë të madhe mbeturinash, e cila rrëmbeu zona të tëra në rrugën e saj.
Rrugët, urat, shtëpitë dhe objektet e hidrocentraleve u shkatërruan brenda pak minutash. Rajoni Nuwakot është prekur veçanërisht, si dhe zonat pranë pikës kufitare të Portit Gyirong, një rrugë kryesore për turistët dhe pelegrinët që shkojnë në malin Kailash në Tibet.
Mijëra të zhdukur, përfshirë turistë dhe punëtorë
Tragjedia ka marrë përmasa ndërkombëtare, pasi qindra qytetarë të huaj janë midis të zhdukurve.
Autoritetet nepaleze thonë se rreth 589 të huaj janë midis të zhdukurve, ndërsa në total, njerëz nga shumë vende janë zhdukur në zonat e prekura.
Në Tibet, autoritetet kineze njoftuan se midis 546 të zhdukurve ka 261 shtetas të huaj nga 23 vende, përfshirë qytetarë nga Nepali, India, Shtetet e Bashkuara, Letonia dhe Britania.
Shumë prej tyre ishin udhëtarë që ndodheshin në zonë për ecje ose pelegrinazhe fetare, pasi rruga për në malin Kailash është një destinacion popullor për mijëra vizitorë çdo vit.
Dhjetëra punëtorë të bllokuar në tunelet e projekteve hidroelektrike
Fati i punëtorëve të bllokuar në tunelet nëntokësore të impianteve hidroelektrike po shkakton ankth të veçantë.
Ekipet e shpëtimit po përpiqen të arrijnë në vendet ku vlerësohet të jenë më shumë se 100 punëtorë, por balta dhe mbeturinat e bëjnë aksesin jashtëzakonisht të vështirë. Në disa raste, po përdoren tuba specialë për t’u siguruar ajër të bllokuarve.
Shiu e ndërlikon operacionin e shpëtimit
Pavarësisht operacioneve masive nga ushtria, policia dhe ekipet ndërkombëtare, kushtet mbeten jashtëzakonisht të vështira.
Moti me shi vazhdon, ndërsa shërbimet meteorologjike kanë lëshuar paralajmërime për reshje të reja shiu. OKB thotë se shpërndarja e ndihmës është një sfidë e madhe për shkak të terrenit të thyer, me shumë zona të arritshme vetëm me helikopter.
“Qasja është jashtëzakonisht e vështirë”, thanë zyrtarët e OKB-së, duke vënë në dukje se përdorimi i dronëve për të shpërndarë furnizime në komunitetet e izoluara po merret në konsideratë.
Rrezik i ri nga lumi Boteh Kosi
Autoritetet nepaleze kanë paralajmëruar banorët e zonave pranë lumit Boteh Kosi të qëndrojnë vigjilentë, pasi nivelet e ujit janë rritur përsëri.
Frika nga një valë e dytë përmbytjesh mbetet, pasi rrëshqitjet e dheut kanë krijuar barriera natyrore që mund të çojnë në shpërthime të reja të rrezikshme uji dhe balte.
Kriza klimatike pas katastrofës
Shkencëtarët e lidhin fenomenin me paqëndrueshmërinë në rritje të akullnajave të Himalajeve, e cila po përkeqësohet nga rritja e temperaturave.
Përshpejtimi i shkrirjes së akullit mund të krijojë liqene të mëdha pas digave natyrore, të cilat kur shemben shkaktojnë përmbytje katastrofike. Në të njëjtën kohë, humbja e akullit destabilizon shpatet e maleve, duke rritur rrezikun e rrëshqitjeve të dheut dhe ortekëve.
Studimet mbi rajonin e Himalajeve kanë treguar se shkalla e humbjes së akullit është rritur ndjeshëm në dekadat e fundit, duke krijuar një mjedis të ri me rreziqe natyrore në rritje.
Hija e një ndëshkimi qiellor
Nga ana tjetër, në rrjete ofrohen pamje se si kohë më parë, në këtë vend përdhoseshin e shkatërroheshin xhamitë si dhe keqtrajtoheshin muslimanët.
Nepali është një vend tipikisht hindu, me adhurues zotash të bërë vetë, gjë që çon në urrejtje ndaj besimit të pastër e të qashtër monoteist, siç është Islami. /tesheshi.com/