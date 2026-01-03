Tre dëshmorë që nga mëngjesi: Një grua vritet nga plumbat e okupimit në Beit Lahia

Burime mjekësore kanë njoftuar se një grua palestineze është bërë dëshmore pasi u qëllua për vdekje nga forcat e okupimit izraelit në qytetin Beit Lahia, në veri të Rripit të Gazës.
Sipas burimeve, bëhet fjalë për Snioura al-Shish (45 vjeçe), e cila u qëllua me armë zjarri nga forcat izraelite në Beit Lahia.
Me vrasjen e saj, numri i dëshmorëve që nga mëngjesi i sotëm është rritur në tre, ndërsa janë regjistruar edhe dy të plagosur nga plumbat e okupimit, pas një sulmi që shënjestroi oborrin e pasëm të Kompleksit Mjekësor Nasser në Khan Younis.
Burimet mjekësore shtuan se me këto raste, numri i përgjithshëm i dëshmorëve që nga armëpushimi i 11 tetorit ka arritur në 419, ndërsa të plagosurit në 1,171. Deri tani, nga rrënojat janë nxjerrë 684 trupa. /mesazhi