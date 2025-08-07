Tre fruta dhe perime që duhet t’i hani këtë verë për të qëndruar të hidratuar

Vera dhe temperaturat e larta shpesh çojnë në djersitje të shtuar, e cila mund të rezultojë në dehidratim nëse nuk pimë mjaftueshëm lëngje gjatë gjithë ditës.
Hidratimi është thelbësor për funksionimin e duhur të trupit, dhe përveç ujit, frutat mund të jenë një mënyrë e shkëlqyer për të ruajtur ekuilibrin optimal të lëngjeve në trup.
Disa lloje frutash jo vetëm që janë të pasura me ujë, por përmbajnë edhe vitamina, minerale dhe antioksidantë që mbështesin shëndetin.
Më poshtë, mund t’i gjeni tre lloje frutash e perimesh që janë jashtëzakonisht të dobishme për hidratimin dhe shëndetin gjatë muajve të verës.
Shalqiri
Shalqiri është një nga frutat më të freskëta dhe më lëngshme që mund të hani në verë. Ai përbëhet nga më shumë se 90 përqind ujë, gjë që e bën atë frutin perfekt për hidratim të shpejtë. Përveç ndihmës në ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve, shalqiri është gjithashtu i pasur me vitaminë C, e cila mbështet imunitetin dhe shëndetin e lëkurës.
Ai gjithashtu përmban likopen, një antioksidant të fuqishëm që ofron mbrojtje kundër stresit oksidativ dhe inflamacionit.
Trangujt
Edhe pse shpesh konsiderohen perime, trangujt janë në fakt një frut, dhe duke pasur parasysh përmbajtjen e tyre të lartë të ujit (rreth 96 përqind), ato janë ideale për hidratim. Përveçse janë të pasura me ujë, kastravecat përmbajnë gjithashtu vitamina K, C dhe B, si dhe minerale të tilla si kaliumi, të cilat mbështesin ekuilibrin e elektroliteve në trup.
Portokalli
Portokalli është frut klasik që është tepër i pasur me ujë (rreth 86 përqind) dhe vitaminë C, e cila forcon sistemin imunitar dhe kontribuon në shëndetin e lëkurës. Përveç sigurimit të hidratimit, portokallët përmbajnë gjithashtu fibra, të cilat ndihmojnë në rregullimin e tretjes dhe ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve në trup.