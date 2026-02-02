Tre… hëna ndriçuan qiellin e Moskës, fenomeni i rrallë i parahënës

Një fenomen i rrallë dhe spektakolar optik, i njohur si “paraselene”, u vu re gjatë natës mbi Moskë dhe zonat përreth, duke ngjallur interes të madh dhe mundësi për të bërë foto në mediat sociale
Një paraselene është një fenomen i pazakontë atmosferik në të cilin shfaqen imazhe të shumta të ndritshme të Hënës në qiellin e natës. Fenomeni nuk lidhet me një shumëzim aktual të satelitit natyror të Tokës, por me një iluzion optik të krijuar nga thyerja dhe reflektimi i dritës së hënës.
Sipas shpjegimit fizik për fenomenin, parahëna shkaktohet kur drita nga Hëna e vërtetë kalon nëpër kristale akulli gjashtëkëndore të sheshta të pezulluara lart në atmosferë. Kristalet e akullit veprojnë si prizma natyrore, duke thyer dritën dhe duke krijuar pika të ndritshme shtesë ose “pseudohëna” në secilën anët e imazhit kryesor.
Kushtet atmosferike që mbizotërojnë në zonë – temperaturat e ulëta dhe prania e reve të holla akulli – konsiderohen ideale për shfaqjen e fenomeneve të tilla vizuale. Fenomene të ngjashme janë më të zakonshme në rajonet polare ose jashtëzakonisht të ftohta, gjë që e bën shfaqjen e tyre në qendrat urbane më të rrallë dhe më mbresëlënëse.
Parahëna i përket të njëjtës familje fenomenesh optike si “parasolët” (të njohur edhe si “pseudosolë”), të cilët vërehen rreth Diellit. Edhe pse nuk përbën rrezik, është me interes të veçantë për meteorologët, astronomët dhe fotografët, pasi kombinon një shpjegim shkencor me bukuri të rrallë vizuale.