Tre lloje të perimeve që kontribuojnë në kontrollin e sheqerit në gjak

Perimet janë një zgjedhje e shkëlqyer për të mbajtur nivele të qëndrueshme të sheqerit në gjak dhe një dietë të shëndetshme, sepse ato japin një ndjenjë të ngopjes dhe janë të pasura me lëndë ushqyese. Në vend që të hamë karbohidrate, si orizi i bardhë dhe makaronat, ne mund të zgjedhim perime që janë të pasura me fibra, si perimet me gjethe jeshile. Ato përmbajnë pak kalori dhe shumë lëndë ushqyese.

Pra, nëse duam të kursejmë para, perimet e ngrira janë një zgjedhje praktike. Dietologia Jordan Hill rekomandon veçanërisht brokolin e ngrirë, lakrat e Brukselit dhe fasulet jeshile, sepse ajo pretendon se ato ndihmojnë në përmirësimin e kontrollit të sheqerit në gjak.

“Këto tre lloje perimesh janë të larta në fibra, të cilat ngadalësojnë tretjen dhe ndihmojnë në kontrollin e sheqerit në gjak”, tha ajo për Parade, raporton Index.hr.

Perimet e ngrira mund të kenë më shumë lëndë ushqyese sepse janë të ngrira kur janë në kulmin e cilësisë.

Dietologia Stacey Woodson rekomandon gjithashtu brokolin si një “burim perfekt i vitaminës C dhe kaliumit” që forcon imunitetin dhe ndihmon me sëmundjet kronike.

Hill këshillon të shmangni perimet me shumë niseshte, si patatet dhe misri, pasi ato mund të rrisin nivelet e sheqerit në gjak.

“Perimet si misri kanë një efekt më të madh në sheqerin në gjak, ndaj është më mirë ta kombinoni me proteina pa yndyrë ose me perime pa niseshte”, thekson ai.

Gjithashtu, kur blini perime të ngrira, është e rëndësishme të zgjidhni opsionet pa kripë, sheqer ose yndyrë të shtuar.

“Perimet e ngrira mund të kenë më shumë lëndë ushqyese sepse ato korrren në sezon dhe ngrihen menjëherë kur janë në kulmin e tyre”, përfundoi Hill.