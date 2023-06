Tre policët e rrëmbyer dalin sot para gjykatës në Serbi

Sot, në orën 09:30 do të nisë seanca për tre policët kosovarë, të cilët u kidnapuan nga forcat speciale të Serbisë brenda territorit të Kosovës, më 14 qershor.

Kështu ka bërë të ditur sekretari në zyrën ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, Fatmir Haxholli, i cili tha se janë nisur për në Kralevë, aty ku sot do të dalin para gjykatës të tre policët.

Ai ka thënë se çdo sekondë e humbur deri në kthimin e policëve në Kosovë, konstituon, sipas tij, me një sjellje joracionale me qëllim kamuflimin e një akti bizar përmes një drejtësie me kut e standard mesjetar.

“Rrugës drejt Kralevës, ku para një gjyqi pritet të dalin përsëri tre policët Rifat Zekja, Beqir Sefi dhe Mustafë Shemi. Çdo sekondë e humbur deri në kthimin e tyre në Republikën e Kosovës, në krye të detyrave, konstituon një impuls dhe sjellje joracionale me qëllim kamuflimin e një akti bizar përmes një drejtësie me kut e standard mesjetar. Lirimi i menjëhershëm i tyre është Sine Non Qua!”, shkruan Haxholli në Facebook.

Rifat Zeka, Beqir Sefi e Mustafë Shemi janë në paraburgim tash e 10 ditë.