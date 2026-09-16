Tre të vdekur pas rrëzimit të helikopterit në Los Angeles

Tre persona humbën jetën dhe një tjetër u shtrua në spital pasi një helikopter u rrëzua dhe mori flakë të martën në mbrëmje në lagjen Chatsworth të Los Angelesit, SHBA, sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Los Angelesit (LAFD), transmeton Anadolu.
“Katër pacientë janë vlerësuar. Tre pacientë janë konstatuar të vdekur në vendngjarje. Një pacient është transportuar në një spital lokal në gjendje të panjohur”, thuhet në një deklaratë të departamentit.
Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit (NTSB) dhe Administrata Federale e Aviacionit (FAA) do të trajtojnë hetimin, shtoi departamenti.
Më herët, mediat lokale raportuan se helikopteri, i cili i përket NBC Los Angeles (KNBC-TV), po mbulonte skenën e një aksidenti të madh autobusi që la të paktën dy persona të vdekur kur u rrëzua.
Kapiteni Branden Silverman nga LAFD u tha gazetarëve se nuk dëshironte të spekulonte se ishte një helikopter lajmesh “sepse ne nuk e kemi konfirmuar ende këtë”.
Departamenti i Policisë në Los Angeles (LAPD) konfirmoi se helikopteri nuk ishte i tyre.
Karen Bass, kryebashkiakja e Los Angelesit, tha se ajo ishte “absolutisht e shkatërruar” nga humbja e jetëve në Chatsworth.
“Zemra ime është me familjet dhe të dashurit e atyre që humbëm në përplasjen tragjike të autobusit dhe rrëzimit të helikopterit”, tha Bass në një postim në mediat sociale amerikane.
Më vonë, kryebashkiakja tha se ajo është në vendngjarje në Chatsworth duke marrë përditësime nga LAFD dhe zyrtarët e sigurisë publike.
“Unë jam mirënjohëse për reaguesit e parë që punojnë në një situatë tepër të vështirë sonte. Mendimet e mia janë me të gjithë të prekurit nga këto tragjedi, duke përfshirë të gjithë familjen NBC4”, deklaroi ajo.