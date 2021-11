Tre trajtime natyrale si të zhbllokoni hundët kur ftoheni

Bllokimi i hundëve është një nga simptomat më të bezdisshme që shkaktohet nga ftohja.

Nga pijet e nxehta deri tek thithja e avullit, ka shumë gjëra që mund të bëni në shtëpi pa iu drejtuar medikamenteve për t’i zhbllokuar hundët.

AgroWeb.org ju tregon tre mënyra natyrale për të pastruar rrugët e frymëmarrjes shpejt dhe me efikasitet.

Flini anash

Një hundë e bllokuar do të thotë se ka shumë mukus në sinuset tuaja që ju pengon të merrni frymë siç duhet. Pra, është e rëndësishme që të mbani kokën lart gjatë natës duke shtuar një jastëk të dytë. Është gjithashtu jetike që të përpiqeni të flini në anë, pasi kjo do të ndihmojë në procesin e zhbllokimit. Hunda do të lirohet gjatë natës në vend që të lejojë akumulimin e mukusit më shumë, shkruan AgroWeb.

Hidratohuni me supëra dhe çajra të nxehtë.

Pirja e lëngjeve të nxehta do t’ju çlirojë nga simptomat e bezdisshme. Studiuesit kanë zbuluar se njerëzit që konsumojnë pije të nxehta në vend të pijeve në temperaturë dhome, ndihen shumë më mirë. Kamomili, çaji jeshil, supa e pulës dhe uji i nxehtë me limon dhe mjaltë mund t’ju ​​qetësojnë në mënyrë efektive.

Përdorni një kompresë të ngrohtë në sinusin tuaj

Kompresa e ngrohtë zvogëlon inflamacionin në sinuset tuaja dhe zhbllokon rrugët e frymëmarrjes. Thjesht merrni një leckë të pastër, zhyteni në ujë të ngrohtë (por jo të nxehtë) dhe vendoseni në hundë. Ngrohtësia e kompresës do t’ju çlirojë vrimat e hundës. Sigurohuni që të mos e lini kompresën për një kohë të gjatë, pasi mund të përfundoni duke djegur lëkurën tuaj.