Tre vjet me ChatGPT, ende një gjigant i padiskutueshëm i Al

3 vjet më parë, OpenAl i prezantoi botës një produkt të ri, duke e përshkruar atë në mënyrë të padëmshme si “një model të quajtur ChatGPT i cili bashkëvepron në një mënyrë shoqërore”.
Më pas, ChatGPT transformoi botën e biznesit dhe teknologjisë, duke u bërë jashtëzakonisht popullor – është ende në vendin e parë në renditjen e aplikacioneve falas të Apple sot – ndërsa shërbeu gjithashtu si katalizator për një përmbytje të produkteve gjeneruese të Al.
ChatGPT u lansua tre vjet më parë dhe kaloi 1 milion përdorues në pesë ditë.
Sot, aplikacioni arrin rreth 800 milionë përdorues çdo javë dhe tërheq miliarda vizita çdo muaj.
Në orët e pikut, ai trajton rreth 29,000 kërkesa çdo sekondë.
Ajo që filloi si një demonstrim i thjeshtë në internet, tani është një mjet që njerëzit e përdorin për të studiuar, shkruar, koduar, planifikuar dhe mësuar.