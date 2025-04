Tregu i robotëve humanoidë parashikohet të pesëfishohet brenda një dekade

Tregu i robotëve humanoidë pritet të rritet gati pesëfish gjatë dekadës së ardhshme mes konkurrencës në rritje globale dhe adoptimit të gjerë të teknologjive të inteligjencës artificiale (AI), tha një përfaqësues i sektorit për Anadolu.

Meriç Atalay, kryetar i Shoqatës Turke të Profesionistëve të Blerjes dhe Menaxherëve (TUSAYDER), tha se Türkiye duhet të përgatitet për një zhvendosje drejt tregut të robotikës humanoide pasi këta robotë po bëhen alternativa gjithnjë e më të zbatueshme ndaj fuqisë punëtore tradicionale.

Sipas “Precedence Research” me bazë në Kanada dhe Indi, tregu global i robotëve humanoidë parashikohet të rritet nga 1,57 miliard dollarë në vitin 2024 në 7,75 miliardë dollarë deri në vitin 2034, i nxitur kryesisht nga përdorimi i robotëve në logjistikë për uljen e kostos dhe përfitimet e efikasitetit.

Atalay vuri në dukje se pavarësisht integrimit të gjerë të AI-së në fusha të tilla si shitjet, operacionet, marketingu dhe burimet njerëzore, aplikimi i saj në zinxhirin e furnizimit mbetet i ulët.

Ai citoi kërkime që tregojnë se 71 për qind e kompanive globale përdorin të paktën një funksion të modeleve gjeneruese të AI-së, ndërsa disa firma po bëjnë investime të konsiderueshme në robotët humanoidë dhe teknologjitë e fusionit.

“Robotët humanoidë nuk kanë orë pune, ata nuk sëmuren dhe kërkojnë vetëm energji – ata do të tejkalojnë prodhimin njerëzor si në kosto, ashtu edhe në efikasitet. Megjithëse përdorimi i robotëve humanoidë do të nxisë shumë debate etike, Türkiye duhet të jetë gati për konkurrencën e ashpër duke u përgatitur”, tha ai.

“Detyrat e përsëritura, të tilla si planifikimi dhe përcjellja e porosive, mbledhja, analizimi dhe vendosja për ofertat, do të kryhen kryesisht nga sistemet kompjuterike që ne i quajmë ‘punëtorë me mantel digjital’ në pesë vitet e ardhshme, ndërsa integrimi i AI-së gjeneruese në proceset më kritike të vendimmarrjes në blerje do të vijë brenda dhjetë viteve”, shtoi ai.

Atalay deklaroi se përdorimi i teknologjive të tilla në mënyrë efektive dhe miratimi i parimeve të qëndrueshmërisë do të bëjë një ndryshim në sektor, duke këshilluar menaxherët e blerjeve dhe të zinxhirit të furnizimit që të veprojnë me një “vizion strategjik” dhe të miratojnë një qasje të orientuar drejt kostos.

“Kompanitë e dinë se marzhet e tyre nuk duhet të varen më vetëm nga çmimet e shitjes, por edhe nga efikasiteti në zinxhirin e furnizimit – dhe ata që janë të vetëdijshëm për këtë realitet të ri po investojnë në teknologji të reja dhe po përgatiten për konkurrencë të qëndrueshme afatgjatë”, tha ai.

“Këto firma mund të jenë pionierë në transformimin e zinxhirit të furnizimit duke investuar dhe krijuar një strukturë të shkathët me një qasje të hapur ndaj inovacionit”, shtoi Atalay.