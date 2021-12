Tri lagje të Prishtinës nesër nuk do të kenë ujë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina, ka njoftuar se nesër do të mbesin pa ujë tri lagje në kryeqytet për shkak të disa punimeve.

Në njoftim thuhet se uji do të ndalet nga ora 10:00 deri në ora 18:00, transmeton Telegrafi.

“Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë se gjatë ditës së nesërme 19 dhjetor 2021, do të realizohen punime teknike në gypin magjistral fi 600 mm Badoc – Prishtinë. Realizimi i punimeve të tilla bëhet gjithnjë për funksionim më të mirë të infrastrukturës së rrjetit të ujësjellësit. Gjatë ditës së nesërme, 19 dhjetor 2021 duke filluar nga ora 10:00-18:00 pa furnizim me ujë të pijshëm do të mbesin: Lagjja e Spitalit, Mati 1 dhe Bregu i Diellit në Prishtinë”, thuhet në njoftim.

Më tej, në njoftim KRU “Prishtina” thekson se “ua kujtojmë se, kur kemi punime të tilla në gypa më të mëdhenj, në moment që uji vjen në krojet tuaja duhet lënë të rrjedhin për pak minuta për shkak që mund të vjen i turbullt , deri në shpërlarjen e linjës”.

“Poashtu, ne po e saktësojmë kohën e realizimit përfundimtar të punimeve, por në moment që gypi funksionalizohet merr pak kohë derisa të vjen në krojet tuaja, për shkak të gjatësisë së linjës dhe mbushjes së rezervuarëve të konsumatorëve individual, të cilët ne nuk i menaxhojmë. Ju falënderojmë për mirëkuptim”.