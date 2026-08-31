Trump bën thirrje për gjykimin e lidershipit iranian për “krime lufte kundër njerëzimit”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të hënën se udhëheqja iraniane duhet të përballet me gjyq për krime kundër njerëzimit pas akuzave se ka vrarë mbi 100.000 protestues, transmeton Anadolu.
“Ata duhet të gjykohen për krime lufte kundër njerëzimit”, shkroi Trump në platformën e tij të mediave sociale “Truth Social”.
Ai e karakterizoi Iranin si “zyrtarisht një komb i dështuar” me një udhëheqje në “rrëmujë totale”.
“Ata nuk kanë marinë, nuk kanë Forca Ajrore, nuk kanë monedhë”, pohoi presidenti amerikan.
“Ka vdekur,” tha ai, duke vënë në dukje se të vetmet pasuri të mbetura për Teheranin janë “lajmet e rreme” nga SHBA dhe një “gatishmëri për të vrarë protestuesit e tyre”, duke pretenduar një numër të vdekur prej 100.000 demonstruesish.
Nuk ka pasur asnjë konfirmim të pavarur për 100.000 vdekjet e dyshuara.